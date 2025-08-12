美國財政部持續發行國庫券 市場緊盯9月流動性壓力跡象

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國財政部正擴大發行國庫券，投資人日益聚焦於資金市場的潛在流動性緊俏跡象。美聯社

隨著美國財政部正擴大發行國庫券，以重建現金準備，投資人日益聚焦於資金市場的潛在流動性緊俏跡象。

美國國會7月提高舉債務限以來，財政部已發行約3,280億美元的國庫券，以重建現金餘額，從金融體系吸走資金，提高了市場面對意外突發時的脆弱度。聯準會（Fed）最新數據顯示，目前銀行準備金仍維持在約3.33兆美元的

充沛水準，為資金市場提供必要緩衝。

但Wrightson ICAP警告，情勢可能在9月下半月改變，屆時由於財政部持續發行國庫券、以及企業納稅，財政部一般帳戶（TGA）規模預料將達到8600億美元，多於目前的約4,900億美元，銀行準備金餘額預估將跌破3兆美元，為新冠疫情以來首見。

Wrightson ICAP資深經濟學家柯蘭德爾（Lou Crandall）指出，「準備金的供應即將進入需要更加關注隔夜融資日常市況的新領域－尤其是在（9月1日）勞動節之後」，「我們認為，在Fed準備金總餘額跌破2.8兆美元之前，準備金供應減少，不會開始對隔夜融資市場造成明顯影響」。

Fed新任主席熱門人選、理事沃勒7月表示，Fed應能將銀行準備金餘額降低至約2.7兆美元。所謂的準備金最低「充沛」水準，是Fed能夠縮減資產負債表到什麼程度、又不會干擾隔夜融資市場的重要推估值。

這些準備金對於評估資金市場效能已益加重要，因為Fed隔夜附賣回（RRP）機制的使用量持續減少。RRP餘額本月來持續下降，僅有一個交易日超過1,000億美元。

花旗策略師預估，RRP使用量到8月底前可能接近零，在RRP幾乎未使用的情況下，財政部現金餘額增加，將直接消耗銀行準備金，「提高融資市場出現壓力事件的可能性」。

