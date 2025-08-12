日股刷新高！日經225指數盤中大漲逾1,100點 邁向連五紅、科技股領軍

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日經日經225指數周二大漲，創歷史新高紀錄。路透

日經225指數周二飆漲創下新高紀錄！美國關稅警報緩解，市場對日本經濟前景的樂觀情緒持續升溫，推動科技股領漲。 

日經225指數周二盤中大漲2.78%或1,162.86點，至42,983.34點，與東證指數雙雙突破2024年7月創下的前次高點。美光科技調整銷售展望帶動半導體股勁揚，記憶體大廠鎧俠（Kioxia）也交出亮眼財報。

日股周一因國定假日休市，周二重啟交易，正邁向連續第五個交易日上漲。此前，美國總統川普周一宣布，對中國大陸加徴高關稅的寬限期再延90天。而上周五，日本首席貿易談判代表赤澤亮正已證實，華府不會對日本「疊加」關稅，並將照承諾調降汽車關稅。另外，市場押注政府將加碼刺激政策，為經濟前景再添柴火。

Nissay資產管理首席分析師Toshiya Matsunami表示：「日本躲過最糟狀況。長期來看關稅當然不是好事，但短期結果已比預期樂觀。」

