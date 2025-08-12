馬斯克為Grok無法排第一揚言告蘋果 奧特曼發文反嗆馬斯克操縱X

科技億萬富豪馬斯克11日威脅對蘋果公司提起法律訴訟，指控該公司在AI聊天機器人App「Grok」的排名上涉嫌違反反壟斷法。Grok由馬斯克創立的AI新創公司xAI開發。

CNBC報導，馬斯克在「X」上寫道：「蘋果的行為使得除了OpenAI之外的任何AI公司都無法在App Store登上第一名，這是明確的反壟斷違法行為，xAI將立即採取法律行動。」

馬斯克在另一則貼文質疑：「X是全球排名第一的新聞App，GroK則在所有App中排名第5，為什麼你們拒絕將X或GroK放入你們的『必備』（Must Have）區？你們是在玩政治嗎？」

蘋果尚未立即回應置評請求，但OpenAI執行長奧特曼在「X」發文反嗆：「考慮到我聽聞伊隆被控操縱X，以謀取自身和旗下公司的利益，同時損害競爭對手及不喜歡的人，這項指控確實引人注目。」

奧特曼並分享了一篇報導，內容指出馬斯克建立了特殊系統以優先顯示自己的推文，接著表示：「我希望有人能就此展開反向調查，我和許多人都想知道事情的真相。不過，OpenAI會繼續專注於打造優秀的產品。」