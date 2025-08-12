福特要衝刺了！將推3萬美元電動皮卡 力拚平價跟進中國品牌

福特汽車周一（11日）表示，計劃2027年開始推出全新平價電動車系列，包括一款目標起售價3萬美元（約新台幣90萬元）的中型皮卡車，力求在成本效率跟上中國大陸競爭同業。

這款全新四門中型皮卡將在福特肯塔基州的路易維爾工廠組裝。福特將此投資近20億美元，維持至少2,200個工作職位，目前該廠生產Escape與林肯Corsair。

比亞迪等中國車廠已透過精簡供應鏈與生產系統，大幅壓低成本。雖然這些車款尚未進入美國市場，但福特執行長法利（Jim Farley）表示，它們已樹立新標準，而福特等企業必須跟進。

法利周一在路易維爾廠活動上對員工表示，「我不能百分之百保證一切會順利」，並且指出美國車廠過去打造平價車的嘗試大多失敗，「這是一場賭注，也有風險」。

福特一直透過旗下的Skunkworks秘密團隊研發平價電動車，匯聚了來自特斯拉、Rivian等同業的人才，由特斯拉前主管克拉克領導。

根據J.D. Power數據，去年6月，美國電動車平均售價約4.7萬美元，相較下，許多中國車款售價僅1萬至2.5萬美元。

汽車業主管表示，電動車消費者最關心的議題是可負擔性，而全球車廠在競相推出更便宜電動車款的競爭愈來愈激烈。亞馬遜執行長貝佐斯投資的電動車新創公司Slate，目標將電動皮卡起售價設定在2萬多美元；特斯拉也預告將推出更便宜車款將在今年稍後開始量產。Rivian和Lucid也計劃推出較低價格車款，儘管價格仍可能落在4萬至5萬美元。

福特2020年左右曾大力進軍電動車計畫，但隨著虧損累積，不得不縮手，取消三排座椅的電動休旅車與為未來車款開發更先進電子架構的計畫。福特今年稍早估計電動車與軟體部門的虧損高達55億美元，2023至2024 年合計虧損近100億美元。

法利表示，壓低電動車成本一直是他的首要任務之一，他曾說過，預期這新一系列電動車在推出一年內就能實現獲利。

目前福特在美國銷售的電動車包括Mustang Mach-E SUV、E-Transit廂型車與F-150 Lightning皮卡，但今年上半年銷量較去年同期下滑12%。相較下，油電混合車銷量同期成長27%。福特也將下一代F-150 Lightning 與E-Transit的量產時間延後至2028年。