你買黃金？超級富豪怎麼做？他們跳進實物市場 賺升值也賺差價

在亞洲超高淨值富豪圈裡，一些家族辦公室正跳過中間商，直接參與黃金買賣業務。他們提供資金、負責運輸、像交易商一樣買賣金條。

Cavendish投資公司是一家由前香港珠寶公司董事長經營的多家族辦公室，今年將投資組合的大約三分之一配置到實物黃金貿易，超越僅買進指數基金或買來放進金庫的傳統方式。貴金屬經銷商J. Rotbart & Co.與Goldstrom也與亞洲超級富豪家族交易。

Cavendish從肯亞和非洲其他地方的小型礦場採購黃金，運至香港提煉加工後，依市價賣給亞洲富裕客戶和中國大陸的策略性買家。聽起來很像19世紀的貿易商行。

Cavendish管理合夥人Jean-Sebastien Jacquetin說，「現在是賣方市場，我們相信有大約一年的窗口期可趁機獲利」。他拒絕透露公司管理資產規模及投入該項交易的總金額。

在超高淨值投資領域，黃金一直是對抗風險交易的被動避險工具。但當戰爭、通膨及央行失策看似成為常態的當下，黃金需求暴增。

近期，受美國總統川普大規模關稅政策的影響，黃金地位的不確定性使市場再起波瀾。川普周一在社群媒體貼文表示，黃金進口不會面臨美國關稅。但市場依然謹慎，因白宮尚未發布發布政策更新。

亞洲富豪對黃金表現出強烈需求。根據2025年滙豐銀行調查，香港富人一年內增加黃金逾一倍。另一調查發現中國大陸的變化同樣顯著，逾10,000名富裕投資者的投資組合，黃金占比由7%升至15%。

J. Rotbart創辦人兼管理合夥人Joshua Rotbart說：「亞洲家族比西方更了解黃金，因為這是亞洲文化的一部分，他們知道把這種投資當一門生意做。」

多元操作策略與流動性優勢

有些家族展開租賃業務。Rotbart與Goldstrom透露，阿聯酋與香港的億萬富豪把實物黃金出借給當地珠寶商，獲得3%至4%年回報，除了賺升值之外再增加收益，將避險資產變成能產生複利的現金機器。

部分家族與Goldstrom及J. Rotbart合資，參與利潤分成，另有一部分玩起套利，從迪拜購買折價金條，再轉手賣到需求旺盛、物流便利的香港。根據Goldstrom及Rotbart的高管，富豪還能用實物黃金抵押貸款，投入股票、加密貨幣、房地產等其他投資，。

Goldstrom執行董事Patrick Tuohy表示：「亞洲各地購金比率遠高於西方國家，因為知道需要能輕鬆變現。」

但暴風雨正在醞釀。美元因為美國龐大的債務赤子壓力以及聯準會可能降息的預期，持續走弱。在這種情況下，黃金的避險魅力會更突出，美元貶值也讓以美元計價的黃金對多數買家來說變得更便宜。

德意志銀行預測2026年黃金均價為每兩英3,700美元，高盛集團則預計漲勢會持續，至觸及4,000美元，8月11日的價格為3,402.5美元。

West Point Gold執行長Quentin Mai說，「為港元避險的方式就是持有實物黃金，因香港幾乎失去自身貨幣的控制權」。

香港金市有中國支持但存合規挑戰

對香港金市而言，還有來自中國大陸這個全球最大黃金消費國的支持。今年中國在香港設立首個離岸金庫，便利全球投資人的結算流程，強化香港做為亞洲黃金交易的樞紐地位。

但香港煉鑄廠仍存在合規挑戰，僅有兩家獲得倫敦金銀市場協會（LBMA）認證，全球主要買家多只接受經LBMA認證的負責任採購黃金。此外，非洲肯亞因走私問題成為風險熱點，令供應鏈更複雜。交易未精煉黃金風險高昂，如果不具備深厚市場知識和業界關係，可能面臨鉅額損失。

市場也擔心，這波行情不會永遠火爆。經歷過去一年的瘋狂漲勢後，即使是最熱衷黃金的投資人，也難以接受接近歷史高點的價格。如果行情繼續攀升，區域內對價格敏感的買家可能被擠出市場。中國與印度兩大黃金消費國的金飾需求已因高價影響而明顯減弱。

Jacquetin說：「我們預計大約一年後，隨著2026年美國期中選舉後地緣政治緩和，市場將開始降溫，需求會下降。」

但目前來看，利潤依舊誘人。例如Cavendish與合作夥伴每次運送的價差利潤介於5%至10%。出貨前會先做純度化驗以計算稅項。未精煉金抵達香港國際機場的專用貨運碼頭後，會迅速送往當地煉鑄廠進行火燒鑑定。幾天後再轉往私人金庫，或越境銷售給中國大陸買家，其中有一部分是國營企業。

West Point Gold執行長Mai說：「鑑於市場願意支付的溢價，會吸引更多人和更大規模的參與者。」