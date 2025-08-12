快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
軟銀買下鴻海集團位於美國俄亥俄州的電動車廠，據傳也拉攏鴻海加入「Stargate」計畫。美聯社
軟銀買下鴻海集團位於美國俄亥俄州的電動車廠，據傳也拉攏鴻海加入「Stargate」計畫。美聯社

軟銀集團（SoftBank）周二股價一度大漲8%，投資人押注這家科技投資公司可望受惠於多年來聚焦人工智慧（AI）的布局。

彭博上周五報導，軟銀正是鴻海集團（2317）位於美國俄亥俄州電動車廠的未具名買家，並計劃將這座廠納入和OpenAI和甲骨文（Oracle）合作、規模達5,000億美元的「Stargate」資料中心計畫。

鴻海上周表示，已同意以3.75億美元將電動車廠賣給Crescent Dune LLC，但未透露該公司背後的實際買家。

投資人因此看好，軟銀很有機會重啟停滯已久的Stargate計畫，並受惠於美國建設AI硬體的熱潮。軟銀已連漲五日交易日，逼向歷史新高收盤價。

無獨有偶，鴻海旗下的夏普（Sharp）也連漲五日，周二更一度大漲9.6%，除軟銀規劃在原夏普液晶面板廠改造為資料中心，顯然也跟軟銀拉攏鴻海加入「Stargate」計畫有關。

近年來，軟銀已逐步變現部分願景基金（Vision Fund）的投資部位。路透也報導，軟銀已選定投資銀行，為日本支付應用程式營運商PayPay 首次公開發行股票（IPO）作準備。PayPay最初是透過原願景基金投資的Paytm合資成立。

相關新聞

馬斯克為Grok無法排第一揚言告蘋果 奧特曼發文反嗆馬斯克操縱X

科技億萬富豪馬斯克11日威脅對蘋果公司提起法律訴訟，指控該公司在AI聊天機器人App「Grok」的排名上涉嫌違反反壟斷法...

福特要衝刺了！將推3萬美元電動皮卡 力拚平價跟進中國品牌

福特汽車周一（11日）表示，計劃2027年開始推出全新平價電動車系列，包括一款目標起售價3萬美元（約新台幣90萬元）的中...

你買黃金？超級富豪怎麼做？他們跳進實物市場 賺升值也賺差價

在亞洲超高淨值富豪圈裡，一些家族辦公室正跳過中間商，直接參與黃金買賣業務。他們提供資金、負責運輸、像交易商一樣買賣金條。

軟銀買下鴻海俄州廠地 AI資料中心計畫點火股價飆高 夏普也沾光

軟銀集團（SoftBank）周二股價一度大漲8%，投資人押注這家科技投資公司可望受惠於多年來聚焦人工智慧（AI）的布局。

馬斯克揚言立即告蘋果違反反壟斷法 不滿Grok的App排名

美國億萬富豪、人工智慧公司xAI創辦人馬斯克周一（11日）威脅將對蘋果公司（Apple）採取法律行動，理由是蘋果在App...

明年Fed新主席 傳出又多了三位可能人選

彭博新聞報導，兩位美國政府官員透露，聯準會（Fed）兩位副主席鮑蔓（Michelle Bowman）、傑佛森（Phili...

