馬斯克揚言立即告蘋果違反反壟斷法 不滿Grok的App排名

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克指控蘋果蘋果公司（Apple）刻意壓抑他旗下xAI的聊天機器人Grok應用程式排名，揚言要立即提告。 路透
美國億萬富豪、人工智慧公司xAI創辦人馬斯克周一（11日）威脅將對蘋果公司（Apple）採取法律行動，理由是蘋果在App Store的應用程式排名上涉嫌壟斷，尤其是針對他的AI聊天機器人應用程式Grok。

馬斯克在社群平台X上發文寫道：「蘋果的行為，使得除了OpenAI之外的任何AI公司都無法在應用程式商店App Store的排名中登上第一名，這明確是違反反壟斷的行為。xAI將立即採取法律行動。」

他在另一則貼文中補充質問：「為什麼你們拒絕將X或Grok放入你們的『必備應用程式』選單之內？X是全球第一的新聞應用程式，而Grok在所有應用中排名第五。你們是在玩政治嗎？」

