明年Fed新主席 傳出又多了三位可能人選

彭博新聞報導，兩位美國政府官員透露，聯準會（Fed）兩位副主席鮑蔓（Michelle Bowman）、傑佛森（Philip Jefferson），以及達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan），現在也被考慮為明年接任聯準會主席的人選。

知情人士表示，其他也在候選名單的人士包括：國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、經濟學家薩默林（Marc Sumerlin）、聯準會前理事華許（Kevin Warsh）、聖路易聯準銀行前總裁博拉德（James Bullard）等人。

美國總統川普上周提名白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran），遞補庫格勒辭職所出缺的一席聯準會理事，庫格勒的原任期在明年1月屆滿。

消息來源說，隨著米倫的提名案提交參議院認可，川普團隊並不急於完成主席人選的遴選工作。財政部長貝森特將先與所有主席人選候選人面談，然後篩選出推薦名單，再由川普面談，預計將在今年秋季宣布最終人選。

聯準會現任主席鮑爾的任期將在明年5月屆滿。但他卸任主席後，仍可續任理事至2028年。鮑爾若在交出主席棒後也辭理事，川普才會再有一個缺額安插外部人士進入聯準會擔任理事。鮑爾截至目前，尚未表態明年不當主席後是否續任理事。

川普於2018年任命鮑蔓為聯準會理事，今年進一步讓她出任負責監管的副主席。鮑蔓在上個月聯邦公開市場委員會（FOMC）決定利率政策時，與理事沃勒都支持將降息25個基點（1碼），這兩位官員和其他決策官員支持按兵不動的立場不同。

傑佛森2022年被時任總統拜登任命為聯準會理事，並於2023年被拜登指派為副主席。不過他的每次任命，都得到了兩黨的廣泛支持。在傑佛森首次被提名時，他在哥倫比亞大學的前同事哈塞特曾經給予高度評價。如果傑佛森最終被獲提名接替現任主席鮑爾且經參院認可後接掌聯準會，他將成為聯準會史上首位非裔主席。今年以來，他一直支持利率按兵不動。

鮑蔓是在2022年出任達拉斯聯準銀行總裁。在那之前，她曾在紐約聯準銀行管理龐大的證券投資組合。蘿根今年以來也一直支持維持利率不變，並經常強調需要防範關稅引發的通膨。達拉斯聯準銀行總裁將在2026年的FOMC，擁有投票權。