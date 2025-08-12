路透：川普的「分潤制」恐違憲 但可能是企業是救命索

美國總統川普與輝達（Nvidia）達成罕見協議，允許恢復向中國出口遭禁的AI晶片，條件是部分銷售收入須上繳美國政府。根據路透報導，此舉顛覆美國長期以來以國安為由對敏感技術出口的嚴格管控，以往這類管制都被視為不可協商，企業不可能透過付費繞過限制，不管潛在外銷額多麼可觀。但這項安排恐涉及違憲的「出口稅」。

川普周一證實，將允許輝達向中國銷售H20晶片，條件是「分潤」15%。他與輝達的競爭對手超微（AMD）也達成類似協議。他還表示，願意考慮允許輝達向中國銷售降規版的Blackwell晶片。

數月前，他的政府才禁止H20對中銷售， 7月就撤銷決定，理由是稀土談判需要。川普政府聲稱，恢復出口的國安風險極小，因該晶片已廣泛流入中國。

但兩黨均有議員出聲反對。眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾表示，不該開啟「付費換取許可」的先例。該委員會民主黨首席議員柯利希納莫西警告：「一旦替國安疑慮標上價格，就等於告訴中國與盟友，美國國安原則可以用錢換。」

此事凸顯川普直接干預企業決策，包括施壓企業投資美國製造業，以及要求英特爾執行長陳立武辭職下台，律師與學者質疑「分潤」是否違憲。憲法禁止國會對出口徵稅或收費。

貿易律師伊路里恩說，協議確切內容不明，尚難判定是否會被當成「出口稅」。加州大學聖地牙哥分校教授漢德利則認為：「這看起來就是出口稅。本質是政府抽成。」

輝達和超微都未評論15%的分潤協議。

康乃爾大學教授柯雷普斯指出，川普政府似乎凡事皆可談判，類似交易恐不只一樁。

Gabelli投資組合經理蘇桑托表示，不只是晶片製造商，連其他對中國出口戰略性產品的公司，也會關注此一分潤模式能否適用於他們的產業。分潤可能造成負擔，但也可能是保有市場准入的救命索。

根據伯恩斯坦分析師估計，中國市場晶片毛利率恐降5至15個百分點，拖累輝達與超微的毛利約1個百分點。