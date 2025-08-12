快訊

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

日經大漲近800點創下歷史新高 因日本確定關稅「不疊加」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輸美關稅如今撥雲見日，激勵日股創下歷史新高。路透
輸美關稅如今撥雲見日，激勵日股創下歷史新高。路透

日經225指數周二開盤不久創下歷史新高，全球貿易前景轉趨樂觀，帶動日股大盤走高。日股周一逢假日休市一日。

日經指數盤中最高上漲近800點，漲幅1.9%，至42,614.96點，繼東證指數之後突破在2024年7月創下的高點。美國政府對中國大陸的關稅休戰延長90天，激勵投資人買進股票。

夏普（Sharp）和愛德萬測試（Advantest）等出口類股漲幅居前。日本首席貿易談判代表表示，美國官員已表示，華府不會對日本「疊加」關稅，並照承諾調降汽車關稅。

日經指數成分股以出口商為主，包括汽車和科技公司，今年來漲幅落後東證指數，因為關稅疑慮促使投資人偏好受內需帶動的股票。

KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer說：「就關稅議題而言，日本現在的情況比較明朗。」他表示，與美國達成協議「為投資人提供了一定的確定性」。

指數 日本 美國 疊加 關稅

延伸閱讀

大陸宣布：中美現行相互加徵關稅措施再延長90天

川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

政院：爭取關稅不疊加 強調持續與美磋商更合理稅率

相關新聞

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

美國總統川普周一（11日）表示，他和他的內閣成員會見了英特爾執行長陳立武，財經官員未來幾天將繼續與陳立武展開討論。僅數日...

路透：川普的「分潤制」恐違憲 但可能是企業是救命索

美國總統川普與輝達（Nvidia）達成罕見協議，允許恢復向中國出口遭禁的AI晶片，條件是部分銷售收入須上繳美國政府。根據...

日經大漲近800點創下歷史新高 因日本確定關稅「不疊加」

日經225指數周二開盤不久創下歷史新高，全球貿易前景轉趨樂觀，帶動日股大盤走高。日股周一逢假日休市一日。

美元在美國通膨數據公布前走升

美元指數周一上漲，投資者關注即將公布的美國通膨數據，藉以研判聯準會（Fed）未來降息的路徑。

川普澄清黃金不課稅 金價下跌

美國總統川普周一（11日）在社群平台表示不會對進口黃金條塊徵收關稅，消除市場疑慮後，金價走跌。

油價止跌回穩 等待川普與普丁協商結束俄烏戰爭

國際油價周一（11日）收盤微漲，在上周大跌5%後變動不大，投資人等待有關美國總統川普與俄羅斯總統普丁就烏克蘭戰爭舉行會談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。