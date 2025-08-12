日經大漲近800點創下歷史新高 因日本確定關稅「不疊加」
日經225指數周二開盤不久創下歷史新高，全球貿易前景轉趨樂觀，帶動日股大盤走高。日股周一逢假日休市一日。
日經指數盤中最高上漲近800點，漲幅1.9%，至42,614.96點，繼東證指數之後突破在2024年7月創下的高點。美國政府對中國大陸的關稅休戰延長90天，激勵投資人買進股票。
夏普（Sharp）和愛德萬測試（Advantest）等出口類股漲幅居前。日本首席貿易談判代表表示，美國官員已表示，華府不會對日本「疊加」關稅，並照承諾調降汽車關稅。
日經指數成分股以出口商為主，包括汽車和科技公司，今年來漲幅落後東證指數，因為關稅疑慮促使投資人偏好受內需帶動的股票。
KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer說：「就關稅議題而言，日本現在的情況比較明朗。」他表示，與美國達成協議「為投資人提供了一定的確定性」。
