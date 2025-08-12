快訊

美元在美國通膨數據公布前走升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至98.520。路透
美元指數周一上漲，投資者關注即將公布的美國通膨數據，藉以研判聯準會（Fed）未來降息的路徑。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至98.520。交換契約市場定價顯示，Fed官員9月17日下次會議結束時降息25個基點的機率約85%。

預定本周公布的經濟數據包括，8月12日的7月消費者價格指數（CPI）、8月14日的生產者價格指數（PPI）數據、以及8月15日的零售銷售數據。

Pepperstone 的市場分析師Michael Brown說：「市場對Fed政策的預期稍微往鷹派方向調整，似乎帶動了美元走強。這可能是因為投資人在明天CPI公布前，先調整了一部分部位來因應風險。」

Wolfe Research首席經濟學家Stephanie Roth周一接受彭博電視訪問時表示，7月CPI數據「可能會略有上升，但隨著接下來幾份數據出爐，我們可能會開始看到關稅的真正影響顯現」。

美國總統川普對中國大陸關稅休戰延長90天，美元和離岸人民幣反應不大。

歐元兌美元下跌0.3%，至1.1612，扭轉了倫敦交易時段的漲勢。歐洲領導人和烏克蘭總統澤連斯基周三將和川普通話。而後川普將於周五在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會晤。

美元兌日圓升值0.2%，至148.08；日本市場周一因假期休市。

美元兌加幣徵升0.1%，至1.3776；英鎊兌美元跌0.2%，至1.3431；美元兌瑞郎上漲0.5%，至0.8124。

加密幣上漲，比特幣漲 1.1%，報 119,679 美元，離 7 月 14 日創下的 123,153.22 美元紀錄不遠。

