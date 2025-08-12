快訊

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

川普澄清黃金不課稅 金價下跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金價格11日反轉下跌。 路透
紐約黃金價格11日反轉下跌。 路透

美國總統川普周一（11日）在社群平台表示不會對進口黃金條塊徵收關稅，消除市場疑慮後，金價走跌。

現貨黃金價格周一收盤下跌1.63%，但亞洲時間周二盤初小幅回升，上漲0.14%，報每英兩3,346.93美元。

紐約商交所12月交割的黃金期貨價格周一收盤重挫2.48%，在今天亞洲盤續跌，但跌幅收斂至0.2%左右，報每英兩3,397.40美元。

川普在Truth Social平台上發文說：「黃金將不會被課關稅。」結束了幾天來黃金輸入美國是否要被課稅的不確定性。

過去幾天，黃金市場因為美國海關與邊境保護局（CBP）在回覆瑞士業者詢問黃金輸入美國是否被課稅時，回信判定1公斤和100英兩規格的金條須繳納關稅，消息傳開後，因為與過去豁免關稅的慣例不同，隨即引發黃金市場動盪。

Kitco Metals資深分析師懷克夫表示，交易員現在將把焦點轉向其他因素上，基於美國很快可能就會降息的預期，對黃金後市應該是有利的。

瑞士精煉全球約70%黃金且大多輸往美國供投資或工業使用，如果金條真要被美國課徵關稅，瑞士將高度曝險，特別是瑞士才剛被美國決定對等關稅稅率高達39%。

黃金 美國 瑞士 川普 金價 稅率

延伸閱讀

油價止跌回穩 等待川普與普丁協商結束俄烏戰爭

川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

提名首席經濟學家任勞工統計局長 川普：未來數據會誠實、準確

授權部署國民兵打擊華府犯罪 川普再點名紐約、芝加哥

相關新聞

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

美國總統川普周一（11日）表示，他和他的內閣成員會見了英特爾執行長陳立武，財經官員未來幾天將繼續與陳立武展開討論。僅數日...

路透：川普的「分潤制」恐違憲 但可能是企業是救命索

美國總統川普與輝達（Nvidia）達成罕見協議，允許恢復向中國出口遭禁的AI晶片，條件是部分銷售收入須上繳美國政府。根據...

日經大漲近800點創下歷史新高 因日本確定關稅「不疊加」

日經225指數周二開盤不久創下歷史新高，全球貿易前景轉趨樂觀，帶動日股大盤走高。日股周一逢假日休市一日。

美元在美國通膨數據公布前走升

美元指數周一上漲，投資者關注即將公布的美國通膨數據，藉以研判聯準會（Fed）未來降息的路徑。

川普澄清黃金不課稅 金價下跌

美國總統川普周一（11日）在社群平台表示不會對進口黃金條塊徵收關稅，消除市場疑慮後，金價走跌。

油價止跌回穩 等待川普與普丁協商結束俄烏戰爭

國際油價周一（11日）收盤微漲，在上周大跌5%後變動不大，投資人等待有關美國總統川普與俄羅斯總統普丁就烏克蘭戰爭舉行會談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。