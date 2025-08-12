川普澄清黃金不課稅 金價下跌

美國總統川普周一（11日）在社群平台表示不會對進口黃金條塊徵收關稅，消除市場疑慮後，金價走跌。

現貨黃金價格周一收盤下跌1.63%，但亞洲時間周二盤初小幅回升，上漲0.14%，報每英兩3,346.93美元。

紐約商交所12月交割的黃金期貨價格周一收盤重挫2.48%，在今天亞洲盤續跌，但跌幅收斂至0.2%左右，報每英兩3,397.40美元。

川普在Truth Social平台上發文說：「黃金將不會被課關稅。」結束了幾天來黃金輸入美國是否要被課稅的不確定性。

過去幾天，黃金市場因為美國海關與邊境保護局（CBP）在回覆瑞士業者詢問黃金輸入美國是否被課稅時，回信判定1公斤和100英兩規格的金條須繳納關稅，消息傳開後，因為與過去豁免關稅的慣例不同，隨即引發黃金市場動盪。

Kitco Metals資深分析師懷克夫表示，交易員現在將把焦點轉向其他因素上，基於美國很快可能就會降息的預期，對黃金後市應該是有利的。

瑞士精煉全球約70%黃金且大多輸往美國供投資或工業使用，如果金條真要被美國課徵關稅，瑞士將高度曝險，特別是瑞士才剛被美國決定對等關稅稅率高達39%。