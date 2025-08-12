油價止跌回穩 等待川普與普丁協商結束俄烏戰爭

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比利時一處煉油廠。歐新社
國際油價周一（11日）收盤微漲，在上周大跌5%後變動不大，投資人等待有關美國總統川普俄羅斯總統普丁就烏克蘭戰爭舉行會談的結果，以判斷原油市場供應前景。

布蘭特原油10月期貨收漲4美分，漲幅0.06%，報每桶66.63美元；美國西德州中級原油（WTI）9月期貨收漲8美分，漲幅0.13%，報63.96美元。

川普上周五表示，他將於8月15日在阿拉斯加會見普丁，就結束烏克蘭戰爭進行協商。這次會談是在美國加大對俄羅斯施壓之後舉行的，如果不能達成和平協議，美國可能會對俄羅斯實施更嚴厲的懲罰。

川普周一表示，烏克蘭和俄羅斯必須相互割讓土地才能結束戰爭，他與普丁的會談旨在為可能達成的協議測溫。

StoneX分析師Alex Hodes周一在報告中表示：「由於市場在等待周五的關鍵會議，近期原油的拋售已暫時停止。」

SEBAB首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop表示：「協議不太可能在周五敲定，更可能是一個談判進程的開始，「川普在這一過程中極不可能對俄羅斯原油實施制裁，也就是說，俄羅斯原油供應暫無中斷風險。」

川普設定了上周五為最後期限，要求俄羅斯同意和平協議，否則其石油買家將面臨二級制裁。與此同時，華盛頓方面正施壓印度，要求其減少對俄羅斯石油的採購。

瑞銀集團（UBS）分析師Giovanni Staunovo說，最近幾天油價下跌，因為市場參與者降低了供應中斷的估計，這可能是因為美國只對印度而不是對俄羅斯石油的所有買家徵收額外關稅。

瑞銀將年底布蘭特原油預期從每桶68美元下調至62美元，理由是南美供應量增加以及受制裁國家的產量具有彈性。此外，印度的需求近期低於預期。

川普 美國 油價 俄羅斯

