蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長陳立武。路透
美國總統川普周一（11日）表示，他和他的內閣成員會見了英特爾執行長陳立武，財經官員未來幾天將繼續與陳立武展開討論。僅數日前，川普才要求陳立武辭職。川普最新在社群貼文後，英特爾股價在周一盤後交易時段上漲逾2%。

川普發文表示：「我與英特爾的陳立武先生會面，商務部長盧特尼克、財政部長貝森特也參與。這是一場非常有意思的會面。他的成功與崛起是個了不起的故事。陳先生與我的內閣成員將花時間一起協商，並在下周向我提出建議。感謝大家關注此事！」

英特爾在聲明中表示，陳立武與川普討論了公司「致力於強化美國在科技和製造領域的領導地位」，並形容此次會談「坦率且有建設性」。

英特爾表示：「我們感謝總統在推動這些關鍵優先事項上的強力領導，並期待在重振這家偉大的美國公司過程中與他和他的政府緊密合作。」

川普最新的正面發言，與四天前形成鮮明對比。川普上周發文說，陳立武應該立即辭去英特爾執行長一職，指他「存在嚴重利益衝突」。英特爾當天隨後回應，公司、董事會與陳立武「堅定致力於推進美國國家與經濟安全利益」。

陳立武自2022年起擔任英特爾董事，今年3月接替基辛格出任執行長。上周，阿肯色州共和黨聯邦參議員柯頓質疑陳與中國的關係，提及他先前擔任益華電腦執行長時涉及的一起刑事案件，並詢問英特爾是否要求陳出脫與大陸有敏感關係晶片企業的持股。

陳立武表示，他已獲得英特爾董事會的完全支持，也向白宮釐清對於他過往紀錄的「不實資訊」。

現年65歲的陳立武在英特爾陷入AI市場落後、同時燒錢擴張晶圓代工業務的情況下接掌公司。他是出生於馬來西亞的華裔，在新加坡長大，後赴美國獲得麻省理工學院碩士學位。他在7月底坦言，擔任英特爾執行長的最初數月並不容易，公司裁員並縮減晶圓代工部門規模。

他告訴員工，公司將取消在德國與波蘭的製造廠計畫，並放緩在俄亥俄州的開發進度，「扭轉公司局面需要時間與耐心」。

