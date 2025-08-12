川普考慮放行輝達高階AI晶片「給回扣」售中 類比降規版戰機出口

美國總統川普表示，將考慮允許輝達（Nvidia）在中國大陸銷售基於最新Blackwell平台的AI晶片，並證實已與輝達執行長黃仁勳達成協議，華府可分得該公司H20處理器在中國銷售額的15%。H20為輝達2023年為遵守拜登時期出口管制推出的降規版。

如果獲准，將為輝達打開數十億美元的銷售機會。川普表示，若批准Blackwell晶片出口中國，將在性能上「做負向調整」，他把這個類比為美國向外國出售降規版先進戰機。

他稱H20是「中國已經擁有的舊晶片」，並補充說：「至於Blackwell，我想他（黃仁勳）會再來找我談。」

川普政府與輝達、超微（AMD）達成的「分潤」協議，震驚華府與北京。知情人士透露，部分國安官員正考慮辭職，抗議川普近來釋出可能放鬆先進晶片出口管制的訊號。

哈德遜研究所美中關係專家Michael Sobolik還批評：「令人震驚的不只是國安影響，還因為從未有過先例。『給回扣』不該成為對外商業往來的前提條件。」

前白宮國安與科技官員Aaron Bartnick則質疑這項安排的合法性，因憲法出口條款禁止對出口徵稅或收費，預料將引發司法挑戰。他直言：「這本質上是政府收取輝達與AMD的回扣，以換取它們削弱美國國安。」

川普的言論正值美中官員持續進行貿易談判之際，他希望能促成與中國國家主席習近平的峰會。美國商務部據傳已接獲指示，凍結新的對中出口管制，以免影響峰會機會。