快訊

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

川普考慮放行輝達高階AI晶片「給回扣」售中 類比降規版戰機出口

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（左）4月30日在華府舉辦「投資美國」活動時與輝達執行長黃仁勳相見歡。路透
美國總統川普（左）4月30日在華府舉辦「投資美國」活動時與輝達執行長黃仁勳相見歡。路透

美國總統川普表示，將考慮允許輝達（Nvidia）在中國大陸銷售基於最新Blackwell平台的AI晶片，並證實已與輝達執行長黃仁勳達成協議，華府可分得該公司H20處理器在中國銷售額的15%。H20為輝達2023年為遵守拜登時期出口管制推出的降規版。

如果獲准，將為輝達打開數十億美元的銷售機會。川普表示，若批准Blackwell晶片出口中國，將在性能上「做負向調整」，他把這個類比為美國向外國出售降規版先進戰機。

他稱H20是「中國已經擁有的舊晶片」，並補充說：「至於Blackwell，我想他（黃仁勳）會再來找我談。」

川普政府與輝達、超微（AMD）達成的「分潤」協議，震驚華府與北京。知情人士透露，部分國安官員正考慮辭職，抗議川普近來釋出可能放鬆先進晶片出口管制的訊號。

哈德遜研究所美中關係專家Michael Sobolik還批評：「令人震驚的不只是國安影響，還因為從未有過先例。『給回扣』不該成為對外商業往來的前提條件。」

前白宮國安與科技官員Aaron Bartnick則質疑這項安排的合法性，因憲法出口條款禁止對出口徵稅或收費，預料將引發司法挑戰。他直言：「這本質上是政府收取輝達與AMD的回扣，以換取它們削弱美國國安。」

川普的言論正值美中官員持續進行貿易談判之際，他希望能促成與中國國家主席習近平的峰會。美國商務部據傳已接獲指示，凍結新的對中出口管制，以免影響峰會機會。

H20 川普 美國 國安 晶片 美中關係 貿易談判

延伸閱讀

提名首席經濟學家任勞工統計局長 川普：未來數據會誠實、準確

授權部署國民兵打擊華府犯罪 川普再點名紐約、芝加哥

擬周五見普亭 川普：盼促成俄烏領袖見面

輝達售中國H20晶片 川普證實15%營收將上繳美國

相關新聞

川普考慮放行輝達高階AI晶片「給回扣」售中 類比降規版戰機出口

美國總統川普表示，將考慮允許輝達（Nvidia）在中國大陸銷售基於最新Blackwell平台的AI晶片，並證實已與輝達執...

美股因觀望通膨而收低 輝達超微小跌 因同意讓美政府收成換輸陸許可

美國股市周一下跌，投資人謹慎面對接下來可能影響聯準會（Fed）動向的經濟數據。美國總統川普周一簽署行政命令，將把原定周二...

美銀調查 91%投資人認為美股被高估

美國銀行（BofA）月度調查顯示，雖然投資人對全球股市的樂觀程度恢復到半年來最好，做多美股科技七雄再次成為最熱門的交易，...

印度掀抵制美貨聲浪

在印度，從麥當勞、可口可樂到亞馬遜及蘋果等美國的跨國企業，正面臨抵制聲浪，在一些企業與總理莫迪支持者的帶領下，因川普關稅...

1分鐘看世界／馬斯克 AI 模型大放送 Grok 4免費使用額度大增

馬斯克旗下xAI的最新AI模型Grok 4，10日起大幅增加全球用戶的免費使用額度，除自動模式外，更可切換至進階的「專家...

HBM迎五年黃金期 SK海力士看好AI基建擴張助力產業發展

SK海力士高頻寬記憶體（HBM）事業規畫負責人崔俊龍（Choi Joon-yong）接受路透訪問表示，HBM市場直到20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。