美股因觀望通膨而收低 輝達超微小跌 因同意讓美政府收成換輸陸許可

美國股市周一下跌，投資人謹慎面對接下來可能影響聯準會（Fed）動向的經濟數據。美國總統川普周一簽署行政命令，將把原定周二對中國大陸關稅將延長90天，但無助拉抬股市，他也宣布不會對黃金加徵關稅，但金價仍然下跌。

道瓊工業指數收低200.52點，跌幅0.5%，至43,975.09點；標普500指數盤中一度觸及歷史高位後回落，終場下跌16.00點，跌幅0.3%，至6,373.45點；那斯達克綜合指數跌64.62點，跌幅0.3%，至21,385.40點。

費城半導體指數小跌0.1%，台積電ADR漲0.1%。輝達（NVIDIA）和超微（AMD）同意將對中國大陸AI晶片銷售收入的15%上繳美國政府。這項罕見且法律上存有爭議的協議，反映川普政府願以收取金額作為放寬出口管制的交換條件。這兩家公司股價小跌，超微跌0.3%，輝達跌0.4%。

與此同時，英特爾執行長陳立武周一拜訪白宮，川普上周因他和中國大陸的關係點名批評他，並要求他下台。英特爾股價上漲4%。

美光上漲4%，該公司調高第4季營收和調整後獲利預測。

黃金結算價下跌2.5%，川普透過社交媒體宣布美國不會對黃金加徵關稅但未作額外解釋後，黃金期貨保持跌勢。

比特幣上漲至120,000美元左右，提振了Coinbase和MicroStrategy等加密貨幣類股，這兩檔股票分別上漲2.9%和1.3%。

大量經濟數據將從周二陸續出爐，7月消費者物價指數有助觀察關稅對通膨影響，尤其是在勞動市場降溫的背景下。彭博經濟首席美國經濟學家Anna Wong表示，這些數據將成為Fed是否在9月降息的關鍵參考。

Comerica Wealth Management投資長Eric Teal說：「通膨數據開始展現關稅對消費者更直接的影響，這引發了對通膨膠著的疑慮。」「需要更低的通膨數字和更慢的經濟成長數據來支持降低利率的理由。」

在華盛頓和北京今年簽署的協議中，開放向大陸銷售半導體是主要議題，協議於周二到期。川普在周一的記者會讚揚了中國大陸在會談中的合作。