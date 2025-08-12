美國關鍵通膨數據出爐前 華爾街股市收跌

快訊

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

雖然有媒體指出美國總統川普已簽署命令，將對中國的關稅休戰期再延長90天，華爾街股市今天仍收跌，因為投資人對即將公布的美國重要通膨數據感到擔憂。

道瓊工業指數下跌200.52點或0.45%，收43975.09點。

標準普爾500指數小跌16.00點或0.25%，收6373.45點。

那斯達克指數下挫64.62點或0.30%，收21385.40點。

費城半導體指數小挫7.64點或0.13%，收5670.37點。

指數 美國 半導體

