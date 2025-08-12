金條關稅引市場震盪 川普：黃金不會被課
在上週黃金市場因關稅威脅出現震盪後，美國總統川普今天在社群平台「真實社群」（Truth Social）指出，黃金不會被課關稅。
英國「金融時報」（Financial Times）上週引述美國海關與邊境保護局（CBP）的信件報導，指出美國已對1公斤進口金條課徵關稅，致使黃金期貨價格創下新高；根據該信件，1公斤及100盎司進口金條應歸類在必須課徵較高關稅的海關編碼。
川普今天則在社群平台指出「黃金不會被課徵關稅」。
上週，在金條被課徵關稅的消息曝光後，紐約商品交易所（Comex）12月交割黃金期貨價格於8日盤中觸及每盎司3534.10美元，攀抵歷史新高，隨後漲幅收斂至1%，報3489.40美元。
金條關稅恐對瑞士這個全球最大黃金精煉中心造成衝擊。瑞士對等關稅稅率為39%。
黃金被視為避險投資，在關稅威脅與地緣政治動盪下，今年價格已創下新高。
白宮1名官員隨後則告訴法新社，政府計劃不久之後發布行政命令，釐清相關資訊。
在川普發文後，黃金期貨價格下跌了2.48%，收在每盎司3404.70 美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言