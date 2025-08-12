金條關稅引市場震盪 川普：黃金不會被課

在上週黃金市場因關稅威脅出現震盪後，美國總統川普今天在社群平台「真實社群」（Truth Social）指出，黃金不會被課關稅。

英國「金融時報」（Financial Times）上週引述美國海關與邊境保護局（CBP）的信件報導，指出美國已對1公斤進口金條課徵關稅，致使黃金期貨價格創下新高；根據該信件，1公斤及100盎司進口金條應歸類在必須課徵較高關稅的海關編碼。

川普今天則在社群平台指出「黃金不會被課徵關稅」。

上週，在金條被課徵關稅的消息曝光後，紐約商品交易所（Comex）12月交割黃金期貨價格於8日盤中觸及每盎司3534.10美元，攀抵歷史新高，隨後漲幅收斂至1%，報3489.40美元。

金條關稅恐對瑞士這個全球最大黃金精煉中心造成衝擊。瑞士對等關稅稅率為39%。

黃金被視為避險投資，在關稅威脅與地緣政治動盪下，今年價格已創下新高。

白宮1名官員隨後則告訴法新社，政府計劃不久之後發布行政命令，釐清相關資訊。

在川普發文後，黃金期貨價格下跌了2.48%，收在每盎司3404.70 美元。