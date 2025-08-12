聽新聞
0:00 / 0:00

減關稅衝擊…韓越領袖會面 拚2030年貿易倍增

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
南韓總統李在明（右）和越南共產黨總書記蘇林（左）11日在首爾總統府舉行記者會，發表聯合聲明。 （歐新社）
南韓總統李在明（右）和越南共產黨總書記蘇林（左）11日在首爾總統府舉行記者會，發表聯合聲明。 （歐新社）

南韓越南領導人同意加快腳步，力拚二○三○年將雙邊貿易額擴大近一倍，達到每年一千五百億美元，藉此減輕美國關稅帶來的衝擊。

南韓總統李在明十一日在首爾會見越南共產黨總書記蘇林，會後李在明在聯合記者會上說：「我們同意進一步加快互利的經濟合作，這是雙邊關係發展的堅實基礎」。

蘇林是李在明六月初上任以來首位訪韓的外國領導人，李在明形容這次訪問凸顯越南對南韓的戰略重要性。他說：「越南在貿易和安全上都是南韓極為重要的鄰國」。

越南政府資料顯示，南韓是越南最大外資來源國和第三大雙邊貿易夥伴。截至二○二五年五月，南韓在越南登記的投資總額達九百四十億美元。兩國去年雙邊貿易額達八一五億美元，較前一年成長百分之七點三。

蘇林說，兩國也正在加強軍事關係，希望雙邊關係發展對區域安全有所貢獻。越南副外長阮明宇在政府網站貼文說：「這次訪問開啟包括半導體和人工智慧等合作領域。」

關稅 川普 南韓 越南 蘇林 外資 首爾 李在明 半導體 雙邊貿易

延伸閱讀

因應川普關稅衝擊 韓越同意力拼雙邊貿易2030年倍增至1,500億美元

北韓回應李在明善意 拆邊境擴音器 日媒：李訪美前先訪日

川普李在明峰會將至 南韓在台海危機扮演何種角色？韓高官回應曝光

李在明稱韓美貿易協議消除不確定性 美同意免進一步開放牛肉稻米市場

相關新聞

減關稅衝擊…韓越領袖會面 拚2030年貿易倍增

南韓和越南領導人同意加快腳步，力拚二○三○年將雙邊貿易額擴大近一倍，達到每年一千五百億美元，藉此減輕美國關稅帶來的衝擊。

美股早盤／指數徘徊平盤、輝達下挫 九成經理人憂美股太貴

投資人靜候美國通膨數據出爐，加上企業消息好壞參半，美股11日開盤在平盤附近徘徊。

歸功DRAM定價改善…美光突襲上修本季財測 盤前股價跳漲逾6%

美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）上修第4季財測，歸功於DRAM晶片定價上漲，激勵11日盤前股...

傳英特爾延後量產18A製程晶片 外媒解讀：焉知非福

外界高度期待的英特爾18A製程晶片，據傳因良率不佳推遲到明年量產，前景陷入不明，但科技網站Wccftech認為，這或許是...

祖克柏是惡鄰？把高級社區當「大富翁」遊戲盤爆買 鄰居不滿

Meta執行長祖克柏在加州高級社區購置至少11間房舍，打造成超級豪宅，引發鄰居不滿，埋怨他撒錢占領社區，讓監控層級大增。

與胡塞私下勾結？大陸車至少已兩個月可安然通過紅海 輸往歐洲

自從伊朗支持的叛軍組織胡塞（Houthi，又譯青年運動）近兩年前開始攻擊行經紅海船隻以來，大部分車廠都需花費更多時間和金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。