1分鐘看世界／馬斯克 AI 模型大放送 Grok 4免費使用額度大增

馬斯克旗下xAI的最新AI模型Grok 4，10日起大幅增加全球用戶的免費使用額度，除自動模式外，更可切換至進階的「專家」模式。但高階模式（Premium）仍須付費，具圖像及影片生成功能的Grok Image，也僅供美國用戶免費使用。

英國／連環降息效應 房租均價下滑 五年首見

不動產仲介Hamptons數據顯示，英國7月新出租物件的房租均價，較一年前下滑0.2%，為五年來年比首度滑落，反映英國央行近一年五度降息已壓低房貸利率，有助於租屋市場降溫。

瑞士／諾華乾燥症新藥邁大步 臨床實驗達標 激勵股價

諾華藥廠11日表示，實驗藥物Ianalumab對修格蘭氏症（乾燥症）患者的後期臨床實驗達到了主要目標，可望成為首款治療此自體免疫疾病的標靶藥物，激勵諾華股價11日盤中大漲2.5%。

澳洲／跟進英法腳步 9月將承認巴勒斯坦國

澳洲總理艾班尼斯11日表示，將在9月聯合國大會上承認巴勒斯坦國，以增強「兩國方案」、加薩停火及釋放人質等的動能。之前法、英及加拿大政府也發表類似聲明，已使以色列承壓。

紐西蘭／央行預算削減效應 計畫精簡兩成人力

紐西蘭準備銀行（央行）11日表示，因政府刪減預算，擬精簡逾五分之一職缺（142名人力），以撙節支出，瘦身將於10月13日前完成。政府先前已宣布，央行本財政年度預算削減約25%。

印度／央行支撐匯價 本月來拋售50億美元

川普關稅導致印度盧比重貶，匯市人士表示印度央行本月已拋售至少50億美元，以支撐盧比匯率。盧比匯率上周一度貶到87.89，逼近歷史低點，今年來累計貶值逾2%，是最弱的亞幣之一。

南韓／全國兵力降至45萬人 維持國防能力未達標

據最新報告，南韓兵力過去六年減少20%至約45萬人，比維持國防能力的適當人數少5萬人，主因服役男性人口急劇減少。南韓男性20歲入伍，該族群自2019年來減少30%至約23萬人。

新加坡／研議調整預購組屋條件 可能調高家庭收入門檻

新加坡當局擬調整「預購組屋」門檻，目前這類預售屋要家庭月收入1.4萬星元（新台幣32.6萬元）以下或35歲以上單身者才能購買，未來可能調高家庭收入門檻、調降單身購屋年齡。