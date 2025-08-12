美企買庫藏 助攻美股漲勢…全年回購規模有望改寫紀錄

美國企業正以創紀錄的速度實施庫藏股，助長了美股漲勢。數據暗示，今年美企的股票回購規模有望刷新歷史紀錄。

根據Birinyi Associates自1982年來的統計數據，美企今年來股票回購金額高達9,836億美元，締造歷來最佳開局，按此速度推算，2025年股票回購規模將一舉突破1.1兆美元，改寫新猷。

實施庫藏股規模名列前茅的企業，包括蘋果、Google母公司字母等科技巨頭，以及摩根大通、美國銀行、摩根士丹利等大型銀行。

強勁的獲利成長與減稅措施，既幫助企業進帳，也推動美國股市擺脫4月受關稅衝擊的跌勢，標普500指數與那斯達克指數已再創新高。同時，在關稅亂局下，企業的投資計畫停滯，實施庫藏股成為更合理的現金運用選項。

Birinyi Associates總裁魯賓說：「情況比大家形容的更好。」「企業手頭現金充裕，就算在獲利改善之前，他們的體質也已經很健康。」

不過，批評者質疑，企業往往在股價上漲時回購股票，而不是在相對便宜時進場，使實施庫藏股成為額外資金的低效率運用方式。

除了得益於人工智慧（AI）題材的美國科技巨頭外，美國大型銀行也站在這波庫藏股熱潮的前線。摩根大通7月表示，將買回價值500億美元的自家股票。美國銀行宣布執行400億美元的庫藏股計畫，摩根士丹利則重新授權最多200億美元的股票回購額度。

一些分析師將銀行近期的庫藏股計畫，視為經濟降溫尚未打擊美國民眾持續消費與借貸能力的跡象。Logan資本管理公司常務董事費茲派翠克表示：「股票回購行動顯示，目前美國消費者的財務狀況相當健康。」

也有人質疑，企業是否在利用實施庫藏股拉抬股價，掩蓋川普關稅對資產負債表的衝擊；另有觀點指出，若關稅壓縮獲利，企業也可能推遲股票回購計畫。