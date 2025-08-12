快訊

美銀調查 91%投資人認為美股被高估

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國銀行（BofA）月度調查顯示，雖然投資人對全球股市的樂觀程度恢復到半年來最好，做多美股科技七雄再次成為最熱門的交易，但認為美股價格受到高估的資金經理人比率卻達到紀錄新高。

據美銀策略師哈奈特等人對169名受訪者調查，約有91%受訪者認為美股價格受到高估，為2001年有數據來最高比率。雖然打算增持全球股市的投資人比減持多出14%，為2月來最高比率，但計劃減持美股的投資人卻比增持多出16%。

在企業財報優於預期和對聯準會（Fed）降息的樂觀下，美股近期屢創新高。這已促使花旗集團等市場預測者對標普500指數下半年的軌跡更加樂觀。美銀調查中有45%受訪者認為，做多輝達和微軟等科技七雄股票為目前最熱門的交易。

但包括美銀的哈奈特等部分策略師仍警告，鑑於貨幣政策和金融管制可能雙雙放寬，美股漲勢有過熱至泡沫化的風險。

