聽新聞
0:00 / 0:00
美銀調查 91%投資人認為美股被高估
美國銀行（BofA）月度調查顯示，雖然投資人對全球股市的樂觀程度恢復到半年來最好，做多美股科技七雄再次成為最熱門的交易，但認為美股價格受到高估的資金經理人比率卻達到紀錄新高。
據美銀策略師哈奈特等人對169名受訪者調查，約有91%受訪者認為美股價格受到高估，為2001年有數據來最高比率。雖然打算增持全球股市的投資人比減持多出14%，為2月來最高比率，但計劃減持美股的投資人卻比增持多出16%。
在企業財報優於預期和對聯準會（Fed）降息的樂觀下，美股近期屢創新高。這已促使花旗集團等市場預測者對標普500指數下半年的軌跡更加樂觀。美銀調查中有45%受訪者認為，做多輝達和微軟等科技七雄股票為目前最熱門的交易。
但包括美銀的哈奈特等部分策略師仍警告，鑑於貨幣政策和金融管制可能雙雙放寬，美股漲勢有過熱至泡沫化的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言