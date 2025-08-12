聽新聞
0:00 / 0:00
印度掀抵制美貨聲浪
在印度，從麥當勞、可口可樂到亞馬遜及蘋果等美國的跨國企業，正面臨抵制聲浪，在一些企業與總理莫迪支持者的帶領下，因川普關稅掀起的反美情緒日漸高漲。
路透報導，全球人口第一大國印度，是許多美國品牌的關鍵市場，這些品牌在印度快速拓展，以瞄準增長中的富裕消費者群體，其中許多人熱愛國際品牌，將此視為生活向上提升的象徵。
自川普對印度產品徵收50%的高關稅後，在線上及線下，都有愈來愈多棄美貨、改買本國產品的聲浪，雖然尚無銷售受到影響的立即跡象。
印度品牌Wow Skin Science共同創辦人喬德里在LinkedIn上發布影片，呼籲支持農民及新創企業，以將「印度製造」打造成「全球熱門話題」，並向以料理及美妝產品風行世界的南韓學習。
印度電話駕駛服務公司執行長沙司特里則在領英上寫道：「印度應該跟中國一樣，有自己的推特（Twitter）、Google、YouTube、WhatsApp及臉書。」
