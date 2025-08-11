機構與企業買盤帶動 比特幣逼近歷史高點

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

受到機構投資人和企業買方的需求推動，比特幣11日盤中大漲逾3%，逼近7月中創下的歷史高點，乙太幣則在周末期間突破4,300美元，攀抵2021年12月來最高。

全球最大加密貨幣比特幣11日盤中一度上漲3.3%，報12萬2,305美元，距7月中創下的歷史高點12萬3,205美元僅一步之遙。其他加幣貨幣同日也走高，據加密貨幣交易所Kraken數據，乙太幣過去24小時也上漲1.6%，Solana揚升1.8%，XRP漲0.7%。

這波漲勢反映大型投資人對加密貨幣興趣日增。Coingecko彙編數據顯示，所謂的數位資產庫存公司（DAT），迄今已囤積價值1,130億美元的比特幣。DAT是轉向累積加密貨幣的上市公司。據strategicethreserve.xyz數據，類似的乙太幣公司，迄今已囤積約130億美元該代幣。

美國總統川普7日簽署行政命令，將開放美國民眾的401(k)退休帳戶投資加密貨幣，對數位資產而言也是一大利多。美國投資公司協會（ICI）數據顯示，截至去年9月，401(k)計畫的資產規模達8.9兆美元。

BTC Markets加密貨幣分析師露卡絲說，「比特幣朝歷史高點攀升的走勢，受到機構資金持續流入企業財務部門、美國現貨ETF的支撐」。

FalconX亞太區衍生品交易主管麥克納爾蒂指出，比特幣和乙太幣的部位高度集中9月和12月的買權選擇權，押注總經面的降息時機，並認為傳統金融體系會持續接受加密幣。

