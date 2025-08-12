快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

沃旭增資計畫拖累股價

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

全球最大離岸風電開發商沃旭能源（Ørsted）11日宣布，計劃辦理增資，規模上看600億丹麥克朗（約94億美元），消息拖累沃旭股價11日盤中一度大跌31%，寫史上最大跌幅，更低於其2016年首次公開發行股票（IPO）時的價位。

沃旭執行長艾博（Rasmus Errboe）在聲明中表示：「今日宣布的增資案，將強化沃旭的資本結構，並穩健2025-2027年間的財務，在此期間，我們將實現8.1百萬瓩（GW）的離岸風電建設組合。」

沃旭也表示，出售新股票的收入，將用於協助支付位於美國紐約的Sunrise Wind離岸風電計畫，及其他開發案場的成本。沃旭一般會透過出售已完成或已有相當進展的計畫股權，來投資新計畫。但美國情況改變，使沃旭取消Sunrise Wind風場的部分股權出售計畫，留下一大資金缺口。

美國總統川普已採取行動，試圖干擾離岸風電產業。他上任第一天就暫停批准新計畫，並試圖撤銷其他業者建造中案場的許可。「大而美」租稅及開支法案，也撤回對該產業多所嘉惠的稅務減免。

