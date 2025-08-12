快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

英特爾陳立武會見川普

經濟日報／ 編譯季晶晶陳律安／綜合外電

美媒引述知情人士報導，英特爾（Intel）執行長陳立武預計美國時間11日造訪白宮。

知情人士透露，陳立武將與美國總統川普展開廣泛交流，介紹他的個人經歷與背景，有可能提出政府與英特爾合作的構想。陳立武希望展現對美國的承諾、強調保住英特爾製造能力關係到國家安全，來爭取川普支持。川普上周四在TruthSocial上發文點名陳立武與中資企業因嚴重利益衝突，應立即請辭。此前，阿肯色州共和黨參議員科頓致函英特爾董事長葉里，針對陳立武與中資企業的關聯，以及他的前東家益華電腦近日所涉刑事案件提出質疑。

陳立武是馬來西亞出生的華裔美籍企業經理，今年3月獲任命擔任英特爾執行長，但上任僅數月已與部分董事會成員在策略上看法分歧。

英特爾在拜登任內承諾五年投資1,000億美元擴充美國晶片產能，成為晶片法案的最大受益者。然而，陳立武近期宣布放緩俄亥俄州大型廠房建設，引發地方政界人士不滿。

美國 川普 馬來西亞

