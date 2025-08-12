快訊

DRAM價漲 美光上修本季財測

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美光上修本季財測，11日早盤股價大漲逾7%。（美聯社）
美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）上修本季財測，歸功於DRAM晶片定價上漲，激勵11日早盤股價一度勁揚7%。

彭博資訊報導，美光11日發布聲明說，截至8月28日的公司年度第4季（本季），「營收將落在112億美元正負1億美元的範圍」，優於原估的107億美元正負3億美元；扣除部分項目的每股盈餘（EPS），落在2.85美元正負7美分，高於原估的2.5美元正負15美分；調整後毛利率為44.5%正負0.5個百分點，從42%正負1個百分點上修。

美光6月發布前次財測，未能滿足市場對這檔漲幅名列前茅晶片股的高度期待。不過，美光在最新聲明中說，這次上修財測得益於「產品定價改善，尤其是DRAM，以及出色的業務執行力」。

人工智慧（AI）運算掀起的高頻寬記憶體（HBM）晶片需求，已帶動美光業績成長；由於製造與部署這類晶片相當複雜，導致相關供應吃緊，推高了HBM價格。

彭博行業研究分析說，美光更新財測，反映DRAM的成長動能。他說，在輝達Blackwell與Blackwell Ultra產品的火熱需求下，正大幅改善HBM的供需平衡，有助於抵銷關稅相關疑慮，以及HBM價格面臨的短期壓力。

一些分析師指出，隨著美光轉向毛利率更高的晶片，以及消費型記憶體產品價格上漲，利潤還有進一步的成長空間。

美光業務長薩達納（Sumit Sadana）定美國山區時間11日上午9時（台北時間11日晚間11時）在猶他州帕克城出席2025年Keybanc科技大會，可能分享更多財測相關細節。

美國對部分輸美晶片徵收100%關稅，可能衝擊相關市場，但這項關稅不適用已在美國生產，或承諾將在美國生產的企業。

美光今年6月表示，將在美國加碼投資300億美元，使總投資額攀抵2,000億美元，呼應川普政府推動強化美國製造業的方針。

