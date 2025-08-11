大陸車企進軍捷克 上半年售出4687輛市佔率4％

快訊

中央社／ 布拉格11日專電

中國汽車製造商持續擴大市場版圖，進軍歐洲市場。據分析公司JATO Dynamics的數據，今年上半年，中國汽車製造商在歐洲市場的份額創下5.1％的新高紀錄。而在捷克，今年上半年共售出4687輛中國製乘用車，市占率達4％。

據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，近年來，多個中國車商品牌開始進入捷克市場，包括中國最大車廠比亞迪（BYD）、奇瑞（Chery）、小鵬汽車（Xpeng）、東風（DongFeng）、北汽（BAIC）和零跑汽車（LeapMotor）。

根據捷克汽車進口商協會的數據，今年上半年，捷克共售出4687輛在中國製造的乘用車。此數量約占今年前6個月捷克所有乘用車銷量近4％，同時與去年前3季度的總和相當。

在4687輛中國原產汽車中，約1000輛是電動車，占捷克電動車市場約14％；另外305輛是油電混合車，占捷克混合動力車市場約1％。

當中銷量最好的中國品牌是名爵（MG），註冊量達2884輛，占一半以上。其次是在中國生產的特斯拉（Tesla），售出608輛電動車；第三是在中國製的本田（Honda），在捷克售出535輛車。

根據捷克汽車進口商協會秘書長波科爾尼（JosefPokorný）的說法，車輛產地是依據車輛識別號碼（VIN）判斷，當中包含生產國的識別碼。因此，來自中國的汽車不僅包含本土品牌，還包含總部在他國、但在中國生產的車廠，例如美國的特斯拉（Tesla）和日本的本田（Honda）。

波科爾尼補充：「統計數據並不包括某些品牌的車輛，雖然它們有相當比例是在中國製造，但VIN顯示的生產地在歐洲。例如電動達契亞（Dacia），VIN顯示為羅馬尼亞生產，但實際上也有使用中國工廠生產。」

根據路透社報導，中國汽車製造商持續擴大市場版圖，2025年上半年，中國品牌在歐洲市場的總份額幾乎翻倍，達到5.1%，創下歷史新高，也因此擠壓多家歐洲老牌車商的地位。

