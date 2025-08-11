日本電支巨頭PayPay擬赴美IPO 力拚籌資逾20億美元
2名消息人士透露，日本軟銀集團（SoftBank Group Corp.）已挑選數家投資銀行協助辦理旗下電子支付巨頭PayPay赴美首次公開發行股票（IPO）。這樁IPO籌資額可能超過20億美元。
路透社引述消息人士說法報導，籌辦IPO的業者包括高盛集團（Goldman Sachs）、摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）、瑞穗金融集團（MizuhoFinancial Group），以及摩根士丹利（MorganStanley）。
消息人士指出，PayPay最快於今年第4季辦理IPO，籌資額可能超過20億美元（約新台幣598億元）。
因資訊尚未公開而拒絕具名的消息人士也提醒說，IPO時程和籌資額視市況而定。
軟銀、高盛、摩根大通、瑞穗金融集團及摩根士丹利，均對此婉拒置評。
若消息屬實，將會是安謀國際科技公司（ArmHoldings Plc）赴美掛牌後，軟銀大型投資項目的第1個赴美上市案。軟銀於2023年9月安排估值達545億美元的安謀赴美上市，如今市值大增至超過1450億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言