美股早盤／指數徘徊平盤、輝達下挫 九成經理人憂美股太貴

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股11日早盤徘徊平盤。路透
美股11日早盤徘徊平盤。路透

投資人靜候美國通膨數據出爐，加上企業消息好壞參半，美股11日開盤在平盤附近徘徊。

道瓊工業指數早盤小漲0.15%，標普500指數跌0.03%，那斯達克指數下跌0.2%，費城半導體指數走高0.7%；台積電ADR漲0.3%，

輝達下挫0.9%、超微（AMD）跌1%。據傳這兩家公司同意，將15%的中國大陸AI晶片銷售額，上繳美國政府，以取得晶片出口許可。

美光跳升5%，AI設施的記憶體需求飆升，帶動主產品的價格改善，促使該公司在11日調升季度財測。

寧德時代位於江西的鋰礦產區停產，鋰價有望攀升，激勵鋰業公司Albemarle、SQM股價飆升9%以上。

另外，市場聚焦12日出爐的美國消費者物價指數（CPI），分析師估計，關稅衝擊將使核心通膨月增0.3%、年增3%，高於聯準會（Fed）的2%目標。

交換市場目前預測，Fed有80%以上機率，將在9月降息1碼。ING集團策略師說，Fed下月若要繼續降息，0.3%的數據或許可以接受。

美國銀行（BofA）每月訪調顯示，91%基金經理人認為美股過於昂貴，為2001年訪調開始以來的紀錄新高。

Fed 指數 美國 輝達 道瓊指數

傳英特爾延後量產18A製程晶片 外媒解讀：焉知非福

外界高度期待的英特爾18A製程晶片，據傳因良率不佳推遲到明年量產，前景陷入不明，但科技網站Wccftech認為，這或許是...

歸功DRAM定價改善…美光突襲上修本季財測 盤前股價跳漲逾6%

美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）上修第4季財測，歸功於DRAM晶片定價上漲，激勵11日盤前股...

祖克柏是惡鄰？把高級社區當「大富翁」遊戲盤爆買 鄰居不滿

Meta執行長祖克柏在加州高級社區購置至少11間房舍，打造成超級豪宅，引發鄰居不滿，埋怨他撒錢占領社區，讓監控層級大增。

與胡塞私下勾結？大陸車至少已兩個月可安然通過紅海 輸往歐洲

自從伊朗支持的叛軍組織胡塞（Houthi，又譯青年運動）近兩年前開始攻擊行經紅海船隻以來，大部分車廠都需花費更多時間和金...

中國官媒再批Nvidia H20晶片：不安全、不先進、不環保

美國商務部日前已核發許可證，允許Nvidia輝達(另稱英偉達)恢復向中國出口H20晶片，但中方對於輝達H20晶片的「後門...

