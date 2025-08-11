美股早盤／指數徘徊平盤、輝達下挫 九成經理人憂美股太貴

投資人靜候美國通膨數據出爐，加上企業消息好壞參半，美股11日開盤在平盤附近徘徊。

道瓊工業指數早盤小漲0.15%，標普500指數跌0.03%，那斯達克指數下跌0.2%，費城半導體指數走高0.7%；台積電ADR漲0.3%，

輝達下挫0.9%、超微（AMD）跌1%。據傳這兩家公司同意，將15%的中國大陸AI晶片銷售額，上繳美國政府，以取得晶片出口許可。

美光跳升5%，AI設施的記憶體需求飆升，帶動主產品的價格改善，促使該公司在11日調升季度財測。

寧德時代位於江西的鋰礦產區停產，鋰價有望攀升，激勵鋰業公司Albemarle、SQM股價飆升9%以上。

另外，市場聚焦12日出爐的美國消費者物價指數（CPI），分析師估計，關稅衝擊將使核心通膨月增0.3%、年增3%，高於聯準會（Fed）的2%目標。

交換市場目前預測，Fed有80%以上機率，將在9月降息1碼。ING集團策略師說，Fed下月若要繼續降息，0.3%的數據或許可以接受。

美國銀行（BofA）每月訪調顯示，91%基金經理人認為美股過於昂貴，為2001年訪調開始以來的紀錄新高。