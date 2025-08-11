快訊

歸功DRAM定價改善…美光突襲上修本季財測 盤前股價跳漲逾6%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美光上修本季財測，11日盤前股價大漲逾5%。路透
美光上修本季財測，11日盤前股價大漲逾5%。路透

美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）上修第4季財測，歸功於DRAM晶片定價上漲，激勵11日盤前股價勁揚6.5%。

彭博資訊報導，美光11日發布聲明說，截至8月28日的年度第4季（本季），「營收將落在112億美元正負1億美元的範圍」，優於原估的107億美元正負3億美元；扣除部分項目的每股盈餘（EPS），落在2.85美元正負7美分，高於原估的2.5美元正負15美分；調整後毛利率為44.5%正負0.5個百分點，從42%正負1個百分點上修。

美光6月發布的前次財測，未能滿足市場對這檔漲幅名列前茅晶片股的高度期待。不過，美光在最新聲明中表示，這次上修財測得益於「產品定價改善，尤其是DRAM，以及出色的業務執行力」。

人工智慧（AI）運算掀起的高頻寬記憶體（HBM）需求，已帶動美光業績成長；由於製造與部署這類晶片相當複雜，導致相關供應吃緊，推高了HBM價格。

美光業務長薩達納（Sumit Sadana）預定在美國山區時間11日上午9時（台北時間11日晚間11時）出席2025年Keybanc科技大會，預料屆時將分享更多細節。

美國 業績

相關新聞

美股早盤／指數徘徊平盤、輝達下挫 九成經理人憂美股太貴

投資人靜候美國通膨數據出爐，加上企業消息好壞參半，美股11日開盤在平盤附近徘徊。

傳英特爾延後量產18A製程晶片 外媒解讀：焉知非福

外界高度期待的英特爾18A製程晶片，據傳因良率不佳推遲到明年量產，前景陷入不明，但科技網站Wccftech認為，這或許是...

歸功DRAM定價改善…美光突襲上修本季財測 盤前股價跳漲逾6%

美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）上修第4季財測，歸功於DRAM晶片定價上漲，激勵11日盤前股...

祖克柏是惡鄰？把高級社區當「大富翁」遊戲盤爆買 鄰居不滿

Meta執行長祖克柏在加州高級社區購置至少11間房舍，打造成超級豪宅，引發鄰居不滿，埋怨他撒錢占領社區，讓監控層級大增。

與胡塞私下勾結？大陸車至少已兩個月可安然通過紅海 輸往歐洲

自從伊朗支持的叛軍組織胡塞（Houthi，又譯青年運動）近兩年前開始攻擊行經紅海船隻以來，大部分車廠都需花費更多時間和金...

中國官媒再批Nvidia H20晶片：不安全、不先進、不環保

美國商務部日前已核發許可證，允許Nvidia輝達(另稱英偉達)恢復向中國出口H20晶片，但中方對於輝達H20晶片的「後門...

