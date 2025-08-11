歸功DRAM定價改善…美光突襲上修本季財測 盤前股價跳漲逾6%

美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）上修第4季財測，歸功於DRAM晶片定價上漲，激勵11日盤前股價勁揚6.5%。

彭博資訊報導，美光11日發布聲明說，截至8月28日的年度第4季（本季），「營收將落在112億美元正負1億美元的範圍」，優於原估的107億美元正負3億美元；扣除部分項目的每股盈餘（EPS），落在2.85美元正負7美分，高於原估的2.5美元正負15美分；調整後毛利率為44.5%正負0.5個百分點，從42%正負1個百分點上修。

美光6月發布的前次財測，未能滿足市場對這檔漲幅名列前茅晶片股的高度期待。不過，美光在最新聲明中表示，這次上修財測得益於「產品定價改善，尤其是DRAM，以及出色的業務執行力」。

人工智慧（AI）運算掀起的高頻寬記憶體（HBM）需求，已帶動美光業績成長；由於製造與部署這類晶片相當複雜，導致相關供應吃緊，推高了HBM價格。

美光業務長薩達納（Sumit Sadana）預定在美國山區時間11日上午9時（台北時間11日晚間11時）出席2025年Keybanc科技大會，預料屆時將分享更多細節。