傳英特爾延後量產18A製程晶片 外媒解讀：焉知非福
外界高度期待的英特爾18A製程晶片，據傳因良率不佳推遲到明年量產，前景陷入不明，但科技網站Wccftech認為，這或許是英特爾振衰起敝的契機。
根據韓國經濟日報報導，英特爾的18A製程因良率不佳，導致原定年底的量產計畫已不可行，將相關時程延至2026年。Wccftech解讀，英特爾確實陷入困境，在當前的政治與經濟亂局下，晶圓代工部門的前景也面臨高度不確定性，但延後量產的消息雖看似利空，但當中其實具有戰略意義。
根據Wccftech與英特爾內部人士的談話，英特爾從未計劃在今年第4季量產18A節點的晶片，而是打算在明年第1季擴大產量，耐人尋味的是，儘管良率已達55%–65%，但執行長陳立武並不打算在良率欠佳的情況下量產。
英特爾過去常以低良率量產晶片，不僅產品不佳，也造成營業損失。鑒於英特爾正加緊部署18A製程，良率也有望提高，可強化其競爭力。
由於英特爾的主要目標是降低營業損失和改善股東價值，打造出能與台積電一較高下的製程，更有利於業績衝高。
儘管英特爾展望不明，尤其是晶圓代工事業，但在挑戰環伺之際，該公司正拉高標準，並採取大規模裁員等行動，只為力求突破。
