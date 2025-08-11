快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

江振誠從小吃到大！士林50年老字號小吃老闆猝逝 最後營業日曝光

市場靜待美通膨數據和美中關稅戰進展 亞股多收高

中央社／ 香港11日綜合外電報導

亞洲股市今天多收漲，投資人聚焦在本週將出爐的美國通膨數據，以及美中關稅戰休兵到期倒數計時之際的最新發展。

法新社報導，觀察人士預期美國總統川普（DonaldTrump）將會宣布延長5月與中國達成的關稅戰休兵90天協議。該協議將於明天到期。

同時，美國明天還將公布重要的消費者物價指數（CPI），這可能影響聯邦準備理事會（Fed）未來的政策決策。聯準會面臨川普要求降息的壓力日增。

隨著多項經濟數據出爐─尤其是最新的就業數據─顯示美國經濟成長放緩，投資人已擴大押注聯準會將於9月決策會議時調降借貸成本。

隨著美中關稅戰休兵協議將於明天到期，投資人看好雙方將延長休兵協議。

澳洲激石集團（Pepperstone Group）研究部門主管魏斯頓（Chris Weston）表示：「市場已充分預期關稅戰休兵很可能會再延長90天。」

「因此，除非外交談判徹底破裂，否則休兵延長的消息應不會對市場造成太大波動。」

香港、上海、雪梨、威靈頓、台北股市今天都收漲，首爾、新加坡及馬尼拉股市則挫跌。東京股市適逢國定假日休市一天。

美國 關稅戰 投資人

延伸閱讀

肺結核藥缺貨 藥師公會理事長：關稅戰已打亂全球用藥市場

川普關稅戰如同「招商大會」！林啟超：全球資金恐發生排擠效應

澳洲13歲中國女交換學生刺殺14歲同鄉 將出庭面對謀殺罪指控

尚比亞開農場、失蹤30天的中籍女遇害 疑「內鬼」下手

相關新聞

祖克柏是惡鄰？把高級社區當「大富翁」遊戲盤爆買 鄰居不滿

Meta執行長祖克柏在加州高級社區購置至少11間房舍，打造成超級豪宅，引發鄰居不滿，埋怨他撒錢占領社區，讓監控層級大增。

與胡塞私下勾結？大陸車至少已兩個月可安然通過紅海 輸往歐洲

自從伊朗支持的叛軍組織胡塞（Houthi，又譯青年運動）近兩年前開始攻擊行經紅海船隻以來，大部分車廠都需花費更多時間和金...

中國官媒再批Nvidia H20晶片：不安全、不先進、不環保

美國商務部日前已核發許可證，允許Nvidia輝達(另稱英偉達)恢復向中國出口H20晶片，但中方對於輝達H20晶片的「後門...

《Kpop 獵魔女團》席捲全球 悄悄演進的韓流3.0版

最近在全球大受歡迎的Netflix動畫片《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters），故事以K-pop女團 HUNTR/X用歌聲擊退邪惡力量為主軸，原聲帶有多首歌曲，其中一首「燦金」（Golden）8月9日更在告示牌音樂雜誌的百大單曲榜上高居亞軍，超越迪士尼《冰雪奇緣》紅遍全球的主題曲Let It Go當初的第五名。各界探討韓流現象已久，卻很少注意到代表韓國軟實力的韓流，正進化到3.0的階段，騎馬舞、寄生上流，都是開路先鋒……

美股見頂警訊？量化交易員狂作多、傳統基金卻縮手

談到股票投資，人人都有自己的看法。但德銀策略師薩特（Parag Thatte）發現，在美股市場，量化交易員與傳統基金經理...

澳洲鋰礦業者暴漲約20% 寧德時代一座鋰礦停產至少三個月

澳洲上市的鋰礦業者股價周一盤初大漲，此前中國大陸電動車電池製造大廠寧德時代旗下一座大型鋰礦暫停生產，引發市場預期會出現更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。