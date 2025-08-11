市場靜待美通膨數據和美中關稅戰進展 亞股多收高

亞洲股市今天多收漲，投資人聚焦在本週將出爐的美國通膨數據，以及美中關稅戰休兵到期倒數計時之際的最新發展。

法新社報導，觀察人士預期美國總統川普（DonaldTrump）將會宣布延長5月與中國達成的關稅戰休兵90天協議。該協議將於明天到期。

同時，美國明天還將公布重要的消費者物價指數（CPI），這可能影響聯邦準備理事會（Fed）未來的政策決策。聯準會面臨川普要求降息的壓力日增。

隨著多項經濟數據出爐─尤其是最新的就業數據─顯示美國經濟成長放緩，投資人已擴大押注聯準會將於9月決策會議時調降借貸成本。

隨著美中關稅戰休兵協議將於明天到期，投資人看好雙方將延長休兵協議。

澳洲激石集團（Pepperstone Group）研究部門主管魏斯頓（Chris Weston）表示：「市場已充分預期關稅戰休兵很可能會再延長90天。」

「因此，除非外交談判徹底破裂，否則休兵延長的消息應不會對市場造成太大波動。」

香港、上海、雪梨、威靈頓、台北股市今天都收漲，首爾、新加坡及馬尼拉股市則挫跌。東京股市適逢國定假日休市一天。