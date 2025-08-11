快訊

祖克柏是惡鄰？把高級社區當「大富翁」遊戲盤爆買 鄰居不滿

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Meta執行長祖克柏。路透
Meta執行長祖克柏。路透

Meta執行長祖克柏在加州高級社區購置至少11間房舍，打造成超級豪宅，引發鄰居不滿，埋怨他撒錢占領社區，讓監控層級大增。

美國加州帕羅奧圖的新月公園（Crescent Park）社區，是菁英富豪雲集的高級社區，家家戶戶互為好友，年度街區派對熱鬧非凡，但祖克柏14年前遷居至此之後，一切都變了。

祖克柏把埃奇伍德路和漢彌爾頓路，當成大富翁遊戲的地產版圖，灑下逾1.1億美元大買至少11間住宅。他開出的價碼最高為1,450萬美元，為房價的一到兩倍。

儘管此地房源極度供不應求，但祖克柏有許多房屋空置。他把其中五棟房舍變為大宅邸，包括夫妻兩人與三個女兒居住的主屋，並有客房、蓊鬱花園、匹克球場、還有地板可升降的隱形泳池。豪宅外高大樹籬環繞，其中一棟閒置住宅作娛樂之用，也用來舉辦戶外派對。儘管不符此區的住宅法規，但另一房舍過去幾年來是14個孩童就讀的私校。

大宅邸底下，祖克柏打造出7,000英尺的偌大空間，建築許可說是地下室，但鄰居稱之為地下碉堡、甚至比喻為蝙蝠俠的秘密基地「蝙蝠洞」。這裡花了八年時間施工，導致重機具佔據街道、噪音充斥。祖克柏也帶來了嚴格監控，對準自家豪宅的攝影機，也能拍到鄰居房產。他的私人警衛團隊在車內拍攝訪客，即便走在公共人行道上，也可能遭到詰問。

新月區住戶基斯尼克說：「沒有社區想被占領，但正是（祖克柏）所做的」。基斯尼克等人不滿祖克柏占據此區，而非到有更多土地的鄰近城市建造豪宅。

派對 鄰居 豪宅 祖克柏

