快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

與胡塞私下勾結？大陸車至少已兩個月可安然通過紅海 輸往歐洲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
最新報告顯示，過去兩個月至少已有28艘載有大陸品牌車輛的船隻安然度過紅海和蘇伊士運河，為這些品牌廠商省下大量時間和成本。路透
最新報告顯示，過去兩個月至少已有28艘載有大陸品牌車輛的船隻安然度過紅海和蘇伊士運河，為這些品牌廠商省下大量時間和成本。路透

自從伊朗支持的叛軍組織胡塞（Houthi，又譯青年運動）近兩年前開始攻擊行經紅海船隻以來，大部分車廠都需花費更多時間和金錢繞道非洲，才能把車輛運往歐洲，但中國大陸車廠如今卻已能安全通過紅海，為其省下大量成本，有助歐洲市場的競爭力，他們究竟是怎麼做到的？

紐約時報報導，據英國海事情報服務公司Lloyd's List的最新分析，7月至少有14艘從大陸港口出發開往歐洲的載運車輛船隻行經紅海和蘇伊士運河，6月份也大約是同樣數量。

胡塞7月初才使用無人機和榴彈槍擊沉兩艘船隻，並表示這些攻擊是為了與生活在以色列對加薩的攻擊下的巴勒斯坦人站在一起。

相較於繞道非洲，直接穿過紅海將可為每趟往返歐亞的航程省下14至18天，這將為每輛車省下1、2百美元的燃料、船員和船隻本身成本。

這些省下的成本將幫助大陸車廠在歐洲與日、韓及歐洲車廠競爭。大陸車廠在歐洲面臨去年歐盟實施的電動車關稅等其他成本，平均每輛車數千美元。

大多數船運分析師推估，這是因為大陸政府和伊朗或胡塞達成了某種非正式協定，不傷害來自大陸的載運車輛船隻。

領導Lloyd's List這份報告的分析師威明頓表示，除了大陸擁有的船隻外，也有幾艘由某南韓企業或某阿布達比和土耳其合資公司擁有的船隻，在停靠大陸港口後，6、7月通過了紅海和蘇伊士運河。

大陸、伊朗和胡塞至今並未宣布有對載運車輛船隻達成任何協議。紐時報導並未取得大陸外交部的立即回應。大陸外交部目前也在每年8月的每日例行記者會休會期間。

值得注意的是，大陸購買了幾乎全部的伊朗原油出口，金額占伊朗整體經濟的6%，相當於伊朗政府年度預算的一半。大陸官員主張，抵制伊朗石油出口是西方所為，未獲得聯合國批准，對大陸石油公司並無約束力。

伊朗 紅海 外交部

延伸閱讀

港鐵大陸客一家6口這樣坐...後續更誇張 大陸網友：讓大陸人丟臉

南海追逐菲律賓巡邏艇 大陸海警船撞上自家軍艦

大陸知名地產商「華南城」 遭香港高院頒令清盤

大陸貴州2幼童獨留在家 竟爬出陽台兩腳懸空玩引體上升

相關新聞

祖克柏是惡鄰？把高級社區當「大富翁」遊戲盤爆買 鄰居不滿

Meta執行長祖克柏在加州高級社區購置至少11間房舍，打造成超級豪宅，引發鄰居不滿，埋怨他撒錢占領社區，讓監控層級大增。

與胡塞私下勾結？大陸車至少已兩個月可安然通過紅海 輸往歐洲

自從伊朗支持的叛軍組織胡塞（Houthi，又譯青年運動）近兩年前開始攻擊行經紅海船隻以來，大部分車廠都需花費更多時間和金...

中國官媒再批Nvidia H20晶片：不安全、不先進、不環保

美國商務部日前已核發許可證，允許Nvidia輝達(另稱英偉達)恢復向中國出口H20晶片，但中方對於輝達H20晶片的「後門...

《Kpop 獵魔女團》席捲全球 悄悄演進的韓流3.0版

最近在全球大受歡迎的Netflix動畫片《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters），故事以K-pop女團 HUNTR/X用歌聲擊退邪惡力量為主軸，原聲帶有多首歌曲，其中一首「燦金」（Golden）8月9日更在告示牌音樂雜誌的百大單曲榜上高居亞軍，超越迪士尼《冰雪奇緣》紅遍全球的主題曲Let It Go當初的第五名。各界探討韓流現象已久，卻很少注意到代表韓國軟實力的韓流，正進化到3.0的階段，騎馬舞、寄生上流，都是開路先鋒……

美股見頂警訊？量化交易員狂作多、傳統基金卻縮手

談到股票投資，人人都有自己的看法。但德銀策略師薩特（Parag Thatte）發現，在美股市場，量化交易員與傳統基金經理...

澳洲鋰礦業者暴漲約20% 寧德時代一座鋰礦停產至少三個月

澳洲上市的鋰礦業者股價周一盤初大漲，此前中國大陸電動車電池製造大廠寧德時代旗下一座大型鋰礦暫停生產，引發市場預期會出現更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。