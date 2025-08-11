與胡塞私下勾結？大陸車至少已兩個月可安然通過紅海 輸往歐洲

自從伊朗支持的叛軍組織胡塞（Houthi，又譯青年運動）近兩年前開始攻擊行經紅海船隻以來，大部分車廠都需花費更多時間和金錢繞道非洲，才能把車輛運往歐洲，但中國大陸車廠如今卻已能安全通過紅海，為其省下大量成本，有助歐洲市場的競爭力，他們究竟是怎麼做到的？

紐約時報報導，據英國海事情報服務公司Lloyd's List的最新分析，7月至少有14艘從大陸港口出發開往歐洲的載運車輛船隻行經紅海和蘇伊士運河，6月份也大約是同樣數量。

胡塞7月初才使用無人機和榴彈槍擊沉兩艘船隻，並表示這些攻擊是為了與生活在以色列對加薩的攻擊下的巴勒斯坦人站在一起。

相較於繞道非洲，直接穿過紅海將可為每趟往返歐亞的航程省下14至18天，這將為每輛車省下1、2百美元的燃料、船員和船隻本身成本。

這些省下的成本將幫助大陸車廠在歐洲與日、韓及歐洲車廠競爭。大陸車廠在歐洲面臨去年歐盟實施的電動車關稅等其他成本，平均每輛車數千美元。

大多數船運分析師推估，這是因為大陸政府和伊朗或胡塞達成了某種非正式協定，不傷害來自大陸的載運車輛船隻。

領導Lloyd's List這份報告的分析師威明頓表示，除了大陸擁有的船隻外，也有幾艘由某南韓企業或某阿布達比和土耳其合資公司擁有的船隻，在停靠大陸港口後，6、7月通過了紅海和蘇伊士運河。

大陸、伊朗和胡塞至今並未宣布有對載運車輛船隻達成任何協議。紐時報導並未取得大陸外交部的立即回應。大陸外交部目前也在每年8月的每日例行記者會休會期間。

值得注意的是，大陸購買了幾乎全部的伊朗原油出口，金額占伊朗整體經濟的6%，相當於伊朗政府年度預算的一半。大陸官員主張，抵制伊朗石油出口是西方所為，未獲得聯合國批准，對大陸石油公司並無約束力。