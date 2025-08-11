美股見頂警訊？量化交易員狂作多、傳統基金卻縮手

談到股票投資，人人都有自己的看法。但德銀策略師薩特（Parag Thatte）發現，在美股市場，量化交易員與傳統基金經理人之間看法分歧，有如人機對立：自2020年初新冠疫情爆發以來，量化交易員對美股的樂觀程度遠遠超過人類操盤手。

這兩類投資人原本就依據不同的指標形成判斷：量化團隊採用系統化策略，主要追蹤動能指標與波動訊號；而自由裁量型基金經理人則是根據經濟和企業獲利的趨勢來決策。兩者對市場看法不同本屬正常。

但薩特指出，出現巨大分歧還是很罕見。而且，歷史經驗顯示，這種分歧情況通常不會持續太久。

他說，「傳統基金經理人在等待某些變數明朗化，無論是下半年經濟成長放緩，或是關稅引發通膨飆升。隨著數據陸續出爐，若市場因成長疑慮出現了拋售，將驗證他們的擔憂，反之，若經濟展現韌性，他們很可能加碼股票部位。」

華爾街充斥各種預測，但沒有人能確知川普政府貿易政策和聯準會利率決策的走向。

截至8月1日當周，由於全球貿易、企業獲利與經濟成長的不確定性揮之不去，專業資水已將股票曝險由中性下調至略微低配。

面對標普500指數頻創新高，Buffalo Bayou Commodities總經交易主管蒙坎姆（Frank Monkam）直言：「沒人想在歷史高點買入昂貴股票，反而在市場回調，當成進場契機。」

追逐動能

趨勢追蹤的量化基金在今年春季大幅減碼後，隨著標普500指數自4月低點強彈近30%，重新進入買超模式。截至8月1日當周，系統化交易策略的多頭頭寸已達2020年1月以來最高。

這種分歧反映市場陷入技術面與基本面的拉鋸戰，標普500指數在7月經歷過兩年來最長平穩期後，陷入窄幅震盪的格局。

有「恐慌指數」之稱的Cboe波動率指數（VIX）上周五收於15.15，接近2月以來最低。衡量波動率波動程度的VVIX指數在過去四周內第三次下跌。

但另類投資公司Cohalo管理合夥人洛德（Colton Loder）警告：「橡皮筋拉到極限終會斷裂。市場出現均值回歸式拋售的風險持續升高。」

這種由程式交易驅動的集體行為其實周期性地出現。例如，2023年初，量化基金在標普500指數2022年重挫19%後大舉抄底，直到3月地區銀行危機引爆市場波動。2019年底，美中貿易談判有所突破，也激勵量化基金力推動美股創新高。

薩特預估，這次的人機分歧現象可能僅持續數周而非數個月。他認為，如果主觀投資人因經濟成長疲軟或企業獲利下滑而拋售持股、推高市場波動，程式交易策略很可能跟進減倉。

此外，Citadel Securities的魯布納（Scott Rubner）指出，量化基金將可能在9月之前就將美股持倉加到滿水位，這將使他們在市場回調時格外脆弱。。

CTA風險

洛德分析，依系統化基金的運作邏輯，拋售潮可能始於商品交易顧問（CTA），他們會率先調整極端配置。這會增加股市急速反轉的風險，但要推升波動性必須有人持續大幅拋售。

CTA目前持有大約500億美元美股多頭部位，處於歷史第92百分位的極端水準。瑞銀集團股票衍生品研究主管格里納科夫（Maxwell Grinacoff）說，短期不會引發大幅拋售，但如果標普500指數跌破6,100點，較上周五收盤下跌約4.5%，會觸發CTA系統性減碼。

格里納科夫說，「市場已有見頂跡象，短期內股價上漲空間可能已耗盡。」但這並非全面看空的訊號。洛德補充，任何系統性拋售引發的回調，反而可能吸引錯過今年漲勢的主觀投資人「逢低買進」，這有助於在下跌時提供支撐，從而緩解跌勢。