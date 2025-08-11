澳洲鋰礦業者暴漲約20% 寧德時代一座鋰礦停產至少三個月

澳洲上市的鋰礦業者股價周一盤初大漲，此前中國大陸電動車電池製造大廠寧德時代旗下一座大型鋰礦暫停生產，引發市場預期會出現更廣泛的產量限制。此時北京當局正在打壓經濟的過剩產能。

鋰產業持續面臨全球供應過剩、電動車需求成長速度比預期慢的困境。鋰價在2022年創下歷史新高，但此後暴跌近90%，迫使全球相關企業限制支出並延後擴產計畫。

知情人士在周末期間透露，寧德時代位於江西省梘下窩鋰礦已停產，要暫停運作至少三個月。該公司該礦的採礦許可已於8月9日到期。寧德時代說，正依照相關規定盡快辦理採礦證延續申請。

澳洲上市鋰礦業者PLS（前身為Pilbara Minerals）開盤後一度大漲19%，Liontown Resources最高漲幅達22%，Mineral Resources也上漲多達13%。

另外，大陸A股的天齊鋰業接近漲停，中礦資源、盛新鋰能、融捷股份、永興材料等均大幅開高。

交易商及產業主管目前正關注中國宜春市周邊的其他採礦限制措施，當地近來成為電池金屬重鎮。據券商和分析師紀錄，一個地方政府部門要求八家礦場於9月底前提交蘊藏量報告，此前一份稽查結果顯示在註冊及許可流程出現不符合法規的情況。

中信建投期貨分析師Zhang Weixin表示：「短期內價格可能偏離合理水平，但寧德時代的情況並不改變市場供應過剩的結構。不過，如果在9月30日後，生產中斷的情況也擴大至宜春的其他礦場，那麼鋰價水準可能進一步走高。」

花旗集團分析師說，他們也不預期這次停產事件會導致供貨短缺，但認為此舉會「短期內提振市場情緒」。