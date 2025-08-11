本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普對數十個國家加徵全面性關稅已於7日上路，但在投資人對後續豁免充滿期待下，美股三大指數上周五（8日）繼續走高，那斯達克指數受蘋果股價大漲鼓舞，再創歷史新高；上上周因就業數據疲弱而大跌 ，霎時成了過眼雲煙。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

那斯達克指數再創新高 本周聚焦通膨數據 觀察 Fed 因應策略

美國本周將公布7月通膨數據，有助了解關稅對全球最大經濟體的影響，以及在川普陰影下的聯準會（Fed）會如何因應。

蘋果周線大漲逾13%，為2020年來最佳單周表現，投資人看好蘋果執行長庫克對美國加碼投資1,000億美元後可望取得關稅豁免。受蘋果鼓舞，那斯達克綜合指數上周五上漲1%再創新高，周線上漲3.9%。標普500指數上周五逼近6,400點，一周漲2.4%，為6月27日以來最大單周漲幅，道瓊工業指數周線也上漲1.3%。

費城半導體指數和台積電ADR周線也在關稅豁免承諾的激勵下分別上漲2.7%和2.8%。

輝達、超微傳同意輸陸晶片銷售營收15%上繳美國國庫

金融時報報導，輝達（Nvidia）和超微（AMD）同意將在中國大陸銷售晶片營收的15%繳交給美國政府，換取川普政府給予出口許可。

據報導，輝達計劃將在中國銷售H20晶片的營收15%上繳，超微MI308的營收也會繳交同樣比率。金融時報另有報導指出，美國商務部已在上周五開始核發H20晶片出口許可。

俄烏和談有望？

美國總統川普上周五表示，預計本周五在阿拉斯加州和俄羅斯總統普丁會面，認為烏克蘭戰爭非常接近達成停火協議，據傳其中一個條件是要烏克蘭在領土作出「重大讓步」。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，基輔不會為結束與俄羅斯的戰爭而割讓領土。歐洲各國領袖承諾將持續支持烏克蘭，並尋求在川普本周和普丁會晤前與他對話。

北約秘書長呂特對ABC表示，任何進展都意味著領土問題必須被納入談判範疇，同時還要包括安全保障。

貝森特稱美國可望在10月前完成貿易談判

美國財政部長貝森特接受日經新聞訪問表示，美國預計10月底前大體可完成和尚未達成貿易協議國家的談判。

加拿大、墨西哥和瑞士在內的一些主要貿易夥伴，仍希望與美國爭取更有利的條件。賴清德總統先前也表示，台美尚未完成談判，20%是「暫時性關稅」。

Fed 理事喊年底前降息三次 川普人馬鮑曼公然與鮑爾唱反調

美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，由於勞動市場偏弱，她支持今年底前降息三次，也就是今年剩下來的三次會議都將降息，公然與主席鮑爾的「觀望」立場唱反調。

專家指出，美國總統川普提名經濟顧問米倫出任Fed理事後，將讓Fed內部分歧更加公開化，提高了鮑爾要凝聚決策共識的難度。

鮑曼在7月的決策會議上，與另一名理事沃勒對按兵不動的決策投下異議票，主張應該降息。