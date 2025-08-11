聽新聞
Fed理事喊年底前降息三次 川普人馬鮑蔓公然與鮑爾唱反調

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
由於勞動市場偏弱，聯準會理事鮑蔓支持今年底前降息三次。 （路透）
由於勞動市場偏弱，聯準會理事鮑蔓支持今年底前降息三次。 （路透）

美國聯準會（Fed）理事鮑蔓（Michelle Bowman）9日表示，由於勞動市場偏弱，她支持今年底前降息三次，也就是今年剩下來的三次會議都將降息，更公然與主席鮑爾的「觀望」立場唱反調。

專家指出，美國總統川普提名經濟顧問米倫出任Fed理事後，將讓Fed內部分歧更加公開化，提高了鮑爾要凝聚決策共識的難度。

鮑蔓2018年獲川普提名為理事，而且已被川普提名為主管Fed金融監理業務的副主席，她在7月的決策會議上，與另一名理事沃勒對按兵不動的決策投下異議票，主張應該降息。

鮑蔓9日表示，在7月決策會議採取行動，原可防患未然地避開勞動市場與經濟活動進一步減弱的風險，如今在7月就業報告疲軟後，她更支持Fed今年底前多次降息，「我的經濟預測摘要包含了今年降息三次，跟我去年12月來的預測一致，最新勞動市場數據強化了我的看法」。

她呼籲決策官員於9月決策會議開始降息，認為降息「將有助使勞動市場避免掉不必要的進一步損失，也使Fed在勞動市場進一步惡化時，必須大幅修正政策的機率降低」。

她重申，她認為關稅帶動的物價上漲不大可能持續推升通膨，「我更有信心認為關稅不會對通膨造成持久的震撼，我預料物價上升的風險已下降。由於基本通膨率持續朝2%的軌道下滑，總需求疲軟，加上勞動市場出現脆弱信號，我認為我們應聚焦於就業這項使命所存在的風險」。

美國預定12日公布的7月核心消費者物價指數（CPI）年升率預料將比6月提高0.1個百分點至3%，反映零售商調漲價格，7月零售銷售月升幅則估將下滑0.1個百分點至0.5%，反映消費降溫，將加深美國經濟陷入停滯性通膨的憂慮、及Fed的決策兩難。

Fed觀察家認為，米倫入駐Fed後，可能鼓勵其他官員更願意對利率決策投下異議票，敦促Fed儘早、儘快降息，內部的政策歧見可能更加公開。摩根大通也認為，米倫加入後的Fed將會更加鴿派。

此外，鮑蔓也說，她10月9日召開社區銀行會議，可能要求社區銀行改革資本架構，「社區銀行是銀行與金融體系的基石。這些銀行太常受到忽視，不注意長期性及新出現的問題，以及產業界與消費者所關切的問題」。

她提到可能調整社區銀行的槓桿比率，提高社區銀行的吸引力，並且劃重塑Fed對社區銀行的監理架構，區隔開社區銀行與大型銀行的資本規定。

