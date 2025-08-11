印度產量創高、印尼提前進口效應 全球米價跌到八年新低

隨著稻米收成量創新高，導致市場供過於求，全球稻米價格已跌至八年新低。同時，日本稻米產量正遭遇破紀錄高溫的威脅，擴大進口的壓力隨之加重。

英國金融時報（FT）報導，在全球最大稻米出口國印度去年9月解除稻米出口限制後，稻米價格開始下跌，近來全球米價基準、泰國含5%碎米的白米出口價格已跌至每公噸372.50美元，為2017年來最低，去年底以來已累計大跌26%。

另據聯合國糧農組織（FAO），聯合國全品種稻米價格指數今年來累積下跌13%。印度賈亞尚卡爾教授泰倫加納邦農業大學（PJTSAU）永續農業發展中心主任莫罕提說：「很簡單：庫存太多了。」「印度去年稻米產量創新高…今年剛播種稻米的收成量將再創紀錄。」

荷蘭合作銀行（Rabobank）資深分析師賈克拉說，印度解除稻米出口禁令是米價大跌的「主因」，「加上泰國與越南稻米產量強勁，推升今年度的全球稻米產量至新高」。

同時，稻米需求也下滑。稻米採購大國印尼已在去年提前大量進口稻米，今年都還沒採購，菲律賓也禁止進口稻米直到10月，以保護國內米價。莫罕提說，印尼與菲律賓都不採購稻米，現在白米沒有需求。

他說，印度罕見的強勢供應地位，反映該國的農業進步，現在幾乎所有主要種植區都有灌溉系統，提高了對抗乾旱與雨季混亂的韌性，印度的最低支持價格機制與各邦的獎助金，鼓勵農民每年產季採購能提高收成率的新種子，並擴大種植面積。

在此同時，日本重要稻米產區東北與北陸地區在熱浪侵襲下，7月降雨量為近80年來最少，專精農業政策的宮城大學名譽教授大泉一貫指出，今年稻米收成量將因高溫與乾旱而減少。