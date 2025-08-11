聽新聞
0:00 / 0:00

印度產量創高、印尼提前進口效應 全球米價跌到八年新低

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
隨著印度創紀錄的稻米產量湧向市場，米價已跌至八年低點。 （路透）
隨著印度創紀錄的稻米產量湧向市場，米價已跌至八年低點。 （路透）

隨著稻米收成量創新高，導致市場供過於求，全球稻米價格已跌至八年新低。同時，日本稻米產量正遭遇破紀錄高溫的威脅，擴大進口的壓力隨之加重。

英國金融時報（FT）報導，在全球最大稻米出口國印度去年9月解除稻米出口限制後，稻米價格開始下跌，近來全球米價基準、泰國含5%碎米的白米出口價格已跌至每公噸372.50美元，為2017年來最低，去年底以來已累計大跌26%。

另據聯合國糧農組織（FAO），聯合國全品種稻米價格指數今年來累積下跌13%。印度賈亞尚卡爾教授泰倫加納邦農業大學（PJTSAU）永續農業發展中心主任莫罕提說：「很簡單：庫存太多了。」「印度去年稻米產量創新高…今年剛播種稻米的收成量將再創紀錄。」

荷蘭合作銀行（Rabobank）資深分析師賈克拉說，印度解除稻米出口禁令是米價大跌的「主因」，「加上泰國與越南稻米產量強勁，推升今年度的全球稻米產量至新高」。

同時，稻米需求也下滑。稻米採購大國印尼已在去年提前大量進口稻米，今年都還沒採購，菲律賓也禁止進口稻米直到10月，以保護國內米價。莫罕提說，印尼與菲律賓都不採購稻米，現在白米沒有需求。

他說，印度罕見的強勢供應地位，反映該國的農業進步，現在幾乎所有主要種植區都有灌溉系統，提高了對抗乾旱與雨季混亂的韌性，印度的最低支持價格機制與各邦的獎助金，鼓勵農民每年產季採購能提高收成率的新種子，並擴大種植面積。

在此同時，日本重要稻米產區東北與北陸地區在熱浪侵襲下，7月降雨量為近80年來最少，專精農業政策的宮城大學名譽教授大泉一貫指出，今年稻米收成量將因高溫與乾旱而減少。

稻米 印度 高溫

延伸閱讀

西螺鎮農會食農教育 200親子體驗水稻插秧

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

台東稻米競賽奪冠 吳聲保種稻訣竅是合理施肥

1分鐘看世界／越南電動車廠「越快」攻海外 到印度試水溫 新廠啟用

相關新聞

川普闢中亞歐洲新貿易走廊 反制北京「一帶一路」倡議

中亞國家亞塞拜然與亞美尼亞上周在白宮簽署和平協議、終結數十年來衝突後，美國總統川普宣布，他將在群山聳立、地緣衝突頻繁的高...

Fed理事喊年底前降息三次 川普人馬鮑蔓公然與鮑爾唱反調

美國聯準會（Fed）理事鮑蔓（Michelle Bowman）9日表示，由於勞動市場偏弱，她支持今年底前降息三次，也就是...

印度產量創高、印尼提前進口效應 全球米價跌到八年新低

隨著稻米收成量創新高，導致市場供過於求，全球稻米價格已跌至八年新低。同時，日本稻米產量正遭遇破紀錄高溫的威脅，擴大進口的...

全球金融市場 本周聚焦兩關鍵貿易大事

全球金融市場本周將迎接兩件關鍵貿易事件，一是美國與中國大陸的貿易戰休兵期將在本周屆滿，美國總統川普仍未決定是否延長，二是...

穩定幣發行商狂囤美債 持有量比德國還多

數據顯示，Tether和Circle等穩定幣發行商已成為美國公債第18大外部持有人，擁有的美國公債比德國等多數國家還多，...

1分鐘看世界／OECD點名塑膠汙染熱區 要求日、韓、陸、東協十國改善

經濟合作發展組織（OECD）發布報告指出，日本、南韓、中國大陸及東協十國是塑膠汙染的「熱點地區」，若不採取有效措施減少汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。