穩定幣發行商狂囤美債 持有量比德國還多

數據顯示，Tether和Circle等穩定幣發行商已成為美國公債第18大外部持有人，擁有的美國公債比德國等多數國家還多，在美國國會7月通過穩定幣法案後，穩定幣發行商持有的美國公債預料會持續增加，部分人士警告可能導致金融動盪。

財星雜誌（Fortune）報導，為確保價格緊釘美元，多數穩定幣發行商會採購大量美國國庫券作為準備資產。穩定幣發行商龍頭Tether持有的美國公債超過1,000億美元，比阿聯和德國等國家還多。Apollo 7月報告顯示，整個穩定幣部門目前是美國公債的第18大外部持有人。

在中國大陸和日本等美債長年持有人紛紛暗示將減持美債之際，穩定幣發行商崛起成為美國公債的新買家，堪稱美國政府的一道安全閥。范登堡大學法學院教授雅達芙（Yesha Yadav）表示：「有穩定幣發行商一直在這裡，將大幅提高財政部對於發債需求的信心。」

但她指出，穩定幣的成長可能帶來意外結果，尤其是瘋狂掃購國庫券，但國庫券是許多華爾街銀行仰賴用於風險管理和其他金融工程的工具。