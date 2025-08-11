全球金融市場 本周聚焦兩關鍵貿易大事

全球金融市場本周將迎接兩件關鍵貿易事件，一是美國與中國大陸的貿易戰休兵期將在本周屆滿，美國總統川普仍未決定是否延長，二是川普已預告本周將公布內含半導體的產品關稅，儘管他上周已表示將對進口晶片課徵100%關稅，並會豁免已承諾、或正在美國建廠的企業，市場仍在等待細節。

美中在4月相互提高關稅到實質禁運水準後，雙方官員5月在日內瓦同意貿易戰休兵90天到8月12日，期間美國對大陸產品關稅55%，大陸對美產品課10%關稅。