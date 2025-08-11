聽新聞
川普闢中亞歐洲新貿易走廊 反制北京「一帶一路」倡議

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普宣布，他將在群山聳立、地緣衝突頻繁的高加索山南部，開闢名為「川普國際和平與繁榮路線」（TRIPP）的新貿易走廊。 歐新社
美國總統川普宣布，他將在群山聳立、地緣衝突頻繁的高加索山南部，開闢名為「川普國際和平與繁榮路線」（TRIPP）的新貿易走廊。 歐新社

中亞國家亞塞拜然與亞美尼亞上周在白宮簽署和平協議、終結數十年來衝突後，美國總統川普宣布，他將在群山聳立、地緣衝突頻繁的高加索山南部，開闢名為「川普國際和平與繁榮路線」（TRIPP）的新貿易走廊，除了推動貿易，成為中亞與歐洲之間的能源運輸通道選項，也意在反制北京的「一帶一路」倡議。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）8日在白宮簽署和平協議，象徵自詡為和平締結者的川普，再次取得外交勝利。

川普和這兩國領袖簽署的協議，也包含TRIPP貿易走廊計畫，將由一家美國企業進一步開發該地區的運輸連結。亞美尼亞和亞塞拜然也把建設新運輸通道、穿越亞美尼亞的專屬權利，長期授予美國。

TRIPP也稱為贊格祖爾（Zangezur）走廊，是以亞塞拜然為起點，通過亞美尼亞南部，連接土耳其邊境的亞塞拜然飛地納希切萬自治共和國（Nakhichevan），再通往西方國家。走廊全長不到30英里。這條走廊一旦打通，能將土耳其與其他突厥語國家連通，使整個突厥語世界連成一體，最先受益者將是土耳其。

彭博經濟學家分析，亞塞拜然與亞美尼亞訂定和平條約，將產生「可觀的和平紅利」。土耳其不僅地區地位能夠提升，且預估一年出口可增加40億美元；其中30億美元來自與亞美尼亞貿易，另外10億美元為這條走廊本身所創造的新貿易機會。

TRIPP也將威脅中國大陸企圖打通歐亞陸路貿易所推行的「一帶一路」倡議，希望成功實現歷任前朝政府的未竟之功。

不過，這條走廊能否產生華府預想的龐大利益，仍有賴後續進展，相關方面還須持續交流。陸路貿易成本雖然遠高於海運，但速度快，而且當海運危險性升高時將能發揮替代效能。

全球貿易因為強權對立及川普貿易戰而備受衝擊，於是各國普遍願意推動新的貿易「走廊」，例如從中國大陸到歐洲的「中央走廊」，而TRIPP最終可能成為這條大通道的環節之一。

