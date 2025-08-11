1分鐘看世界／OECD點名塑膠汙染熱區 要求日、韓、陸、東協十國改善

經濟合作發展組織（OECD）發布報告指出，日本、南韓、中國大陸及東協十國是塑膠汙染的「熱點地區」，若不採取有效措施減少汙染，到2050年時，流入環境的塑膠廢棄物可能比2022年增加近70%，達到1,410萬噸，其中510萬噸可能流入河流、沿海地區和海洋。

OECD說，人口快速成長和都市化使這13個國家的塑膠使用量，從1990年飆增近八倍至2022年的1.52億噸，過半數用於包裝等短期用途，同期的塑膠垃圾也從1,000萬噸增至1.13億噸。

德國／TikTok擬解散內容審核團隊 引發當地受僱勞工罷工

TikTok德國勞工正發動罷工，以抗議TikTok計劃解散柏林負責刪除有害內容的內容審核團隊，將工作外包給人工智慧和承包商，意味將裁撤150人、約占當地總人力近四成。

葡萄牙／暢銷減重藥處方箋設限 僅四種專業醫師可開立

為避免真正需要的患者無法取得藥品，葡萄牙8日起限制GLP-1暢銷減重藥的處方箋，只有四種醫學專業的醫師才能開立，分別是內分泌和營養科、內科、小兒科和家醫科。

以色列／抗議總理接管加薩走廊計畫 逾十萬人走上街頭

以色列上萬名民眾9日走上台拉維夫街頭，抗議總理內唐亞胡接管加薩走廊的計畫，要求戰火落幕；主辦單位說，參與者逾十萬人。民調顯示以國多數人民希望戰爭立刻結束。

美國／白宮數位資產顧問卸任 海恩茲將回民間部門任職

美國總統數位資產顧問委員會負責人海恩茲9日表示即將卸任，回到民間部門任職。他的成績包括舉辦白宮首屆加密貨幣峰會，並推動國會通過監管穩定幣的法案。

南韓／仁川機場去年國際旅客增27% 躍居全球客流量第三大

仁川機場去年躍升為全球國際旅客流量第三大的機場，僅次於杜拜及倫敦希斯洛機場，並稱冠亞洲機場。由於完成航廈升級，去年共有7,066萬國際旅客，年增近27%。

日本／主要上市公司Q2淨利減10% 三年來首度下滑

SMBC日興證券資料顯示，受美國關稅衝擊，日本主要上市公司第2季淨利總和年減10.2%，為三年來首度下滑，若以企業財測估算，上市公司今年度淨利也將減少。

新加坡／交易所進擊 與逾30家企業洽談上市

新加坡交易所（SGX）執行長羅文才說，正與30多家企業洽談掛牌上市，有望擺脫數十年來企業下市的頹勢。美國關稅亂局使資金轉向，SGX去年度營收淨利為25年最高。

智利／一周前發生致死坍塌意外… 全球最大地下銅礦場復工

國營銅業公司Codelco表示，全球最大地下銅礦場El Teniente從10日起恢復正常作業，該礦場一周多前發生致死坍塌意外，遭下令停工，原因還在調查。