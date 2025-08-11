1分鐘看世界／OECD點名塑膠汙染熱區 要求日、韓、陸、東協十國改善
經濟合作發展組織（OECD）發布報告指出，日本、南韓、中國大陸及東協十國是塑膠汙染的「熱點地區」，若不採取有效措施減少汙染，到2050年時，流入環境的塑膠廢棄物可能比2022年增加近70%，達到1,410萬噸，其中510萬噸可能流入河流、沿海地區和海洋。
OECD說，人口快速成長和都市化使這13個國家的塑膠使用量，從1990年飆增近八倍至2022年的1.52億噸，過半數用於包裝等短期用途，同期的塑膠垃圾也從1,000萬噸增至1.13億噸。
德國／TikTok擬解散內容審核團隊 引發當地受僱勞工罷工
TikTok德國勞工正發動罷工，以抗議TikTok計劃解散柏林負責刪除有害內容的內容審核團隊，將工作外包給人工智慧和承包商，意味將裁撤150人、約占當地總人力近四成。
葡萄牙／暢銷減重藥處方箋設限 僅四種專業醫師可開立
為避免真正需要的患者無法取得藥品，葡萄牙8日起限制GLP-1暢銷減重藥的處方箋，只有四種醫學專業的醫師才能開立，分別是內分泌和營養科、內科、小兒科和家醫科。
以色列／抗議總理接管加薩走廊計畫 逾十萬人走上街頭
以色列上萬名民眾9日走上台拉維夫街頭，抗議總理內唐亞胡接管加薩走廊的計畫，要求戰火落幕；主辦單位說，參與者逾十萬人。民調顯示以國多數人民希望戰爭立刻結束。
美國／白宮數位資產顧問卸任 海恩茲將回民間部門任職
美國總統數位資產顧問委員會負責人海恩茲9日表示即將卸任，回到民間部門任職。他的成績包括舉辦白宮首屆加密貨幣峰會，並推動國會通過監管穩定幣的法案。
南韓／仁川機場去年國際旅客增27% 躍居全球客流量第三大
仁川機場去年躍升為全球國際旅客流量第三大的機場，僅次於杜拜及倫敦希斯洛機場，並稱冠亞洲機場。由於完成航廈升級，去年共有7,066萬國際旅客，年增近27%。
日本／主要上市公司Q2淨利減10% 三年來首度下滑
SMBC日興證券資料顯示，受美國關稅衝擊，日本主要上市公司第2季淨利總和年減10.2%，為三年來首度下滑，若以企業財測估算，上市公司今年度淨利也將減少。
新加坡／交易所進擊 與逾30家企業洽談上市
新加坡交易所（SGX）執行長羅文才說，正與30多家企業洽談掛牌上市，有望擺脫數十年來企業下市的頹勢。美國關稅亂局使資金轉向，SGX去年度營收淨利為25年最高。
智利／一周前發生致死坍塌意外… 全球最大地下銅礦場復工
國營銅業公司Codelco表示，全球最大地下銅礦場El Teniente從10日起恢復正常作業，該礦場一周多前發生致死坍塌意外，遭下令停工，原因還在調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言