快訊

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

稻米大豐收「供過於求」 拖累全球米價跌至八年新低

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
隨著印度創紀錄的稻米產量湧向市場，米價已跌至八年低點。路透
隨著印度創紀錄的稻米產量湧向市場，米價已跌至八年低點。路透

隨著稻米收成量創新高，導致市場供過於求，全球稻米價格已跌至八年新低。

英國金融時報（FT）報導，在全球最大稻米出口國印度去年9月解除稻米出口限制後，稻米價格開始下跌，近來全球米價基準、泰國含5%碎米的白米出口價格已跌至每公噸372.50美元，為2017年來最低，去年底以來已累計大跌26%。

另據聯合國糧農組織（FAO），聯合國全品種稻米價格指數今年來累積下跌13%。

印度賈亞尚卡爾教授泰倫加納邦農業大學（PJTSAU）永續農業發展中心主任莫罕提說：「很簡單：庫存太多了。」「印度去年稻米產量創新高…今年剛播種稻米的收成量將再創紀錄。」

荷蘭合作銀行（Rabobank）資深分析師賈克拉說，印度解除稻米出口禁令是米價大跌的「主因」，「加上泰國與越南稻米產量強勁，推升今年度的全球稻米產量至新高」。

同時，稻米需求也下滑。稻米採購大國印尼已在去年提前大量進口稻米，今年都還沒採購，菲律賓在收割時期也禁止進口稻米直到10月，以保護國內米價。莫罕提說，印尼與菲律賓都不採購稻米，現在白米沒有需求。

他說，印度罕見的強勢供應地位，反映該國的農業進步，現在幾乎所有主要種植區都有灌溉系統，提高了對抗乾旱與雨季混亂的韌性，印度的最低支持價格機制與各邦的獎助金，鼓勵農民每年產季採購能提高收成率的新種子，並擴大種植面積。

賈克拉表示，在米價大跌時，多數亞洲國家的稻農都沒有這類價格保障措施，衝擊收入，在生產成本與通膨收高之際，挑戰尤其嚴峻。

稻米 印度 印尼 泰國 菲律賓

延伸閱讀

「抽水站遭淹沒」印度首都暴雨淹水奪命 在野黨砲轟執政黨

西螺鎮農會食農教育 200親子體驗水稻插秧

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

台東稻米競賽奪冠 吳聲保種稻訣竅是合理施肥

相關新聞

GPT-5成功問世 女領隊身分曝光！留美畢業2年身價破千萬人民幣

OpenAI最新的旗艦語言模型GPT-5的成功發布，華人依舊是中流砥柱，Elaine Ya Le是這次GPT-5「模型系...

川習會關鍵？傳中國施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

金融時報10日引述知情人士透露，中國大陸要求美國在可能舉行的川普與習近平會談之前，放寬對高頻寬記憶體（HBM）晶片的出口...

稻米大豐收「供過於求」 拖累全球米價跌至八年新低

隨著稻米收成量創新高，導致市場供過於求，全球稻米價格已跌至八年新低。

「美股熊市已告終」大摩投資長喊牛市剛起跑 本季可逢低買

摩根士丹利（大摩）首席美股策略師兼投資長威爾森（Mike Wilson）指出，美國股市4月的拋售潮，標誌著熊市告一段落，...

穩定幣發行商躍居美債第18大持有人 對美國經濟有何影響？

數據顯示，Tether和Circle等穩定幣發行商已成為美國公債第18大外部持有人，擁有的美國公債比德國等多數國家還多，...

傳英特爾內部熱烈討論分拆代工業務！專家爆料「最快1年內成形」

華爾街日報8日報導，英特爾執行長陳立武被美國總統川普逼宮之前，已經傳出和董事長耶里（Frank Yeary）鬧不合，雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。