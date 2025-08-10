「美股熊市已告終」大摩投資長喊牛市剛起跑 本季可逢低買
摩根士丹利（大摩）首席美股策略師兼投資長威爾森（Mike Wilson）指出，美國股市4月的拋售潮，標誌著熊市告一段落，新一輪牛市已經展開；並說，投資人應持續在低點買進，因仍在牛市的早期階段。
財星雜誌（Fortune）報導，威爾森7日接受彭博電視訪問表示，儘管美國經濟衰退的擔憂日增，但他認為，實際上過去三年來，美國經濟都處於「滾動式衰退」（rolling recession）；而此種狀態已在4月股市劇烈拋售時終結，當時總統川普以「解放日」關稅震懾投資人，標誌了熊市的落幕。
威爾森說：「如今我們處於新一輪牛市，資本市場活動只是另一訊號，顯示這種分析和結論或許是正確的」。他也表明，過程中的任何波動與盤整，都是正常的，比起2020年時的直線上漲，這種走勢對市場更好。
美國股市近期出現V型反轉。標普500指數在4月低點時，較先前高點激烈回檔近20%，但此後攀漲30%，寫下紀錄新高，今年迄今漲幅接近9%。
威爾森預期，股市將在第3季放緩，提供投資人潛在機會以加碼下注。他說：「我想清楚地說：股市仍處於新一輪牛市的初期階段，應該趁低價時進場。」
不過，盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）則在7日告訴CNBC：「股市下跌的半衰期愈來愈短」，「我認為，因為人們太怕錯過低價，只要稍有跡象，就一窩蜂搶著進場」。他警告，低接風險一如接住墜落的刀子，可能因股價長期下跌而套牢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言