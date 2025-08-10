快訊

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

「美股熊市已告終」大摩投資長喊牛市剛起跑 本季可逢低買

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
大摩首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）指出，4月美國股市的拋售潮，標誌著熊市告一段落，新一輪牛市已經展開。美聯社
大摩首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）指出，4月美國股市的拋售潮，標誌著熊市告一段落，新一輪牛市已經展開。美聯社

摩根士丹利（大摩）首席美股策略師兼投資長威爾森（Mike Wilson）指出，美國股市4月的拋售潮，標誌著熊市告一段落，新一輪牛市已經展開；並說，投資人應持續在低點買進，因仍在牛市的早期階段。

財星雜誌（Fortune）報導，威爾森7日接受彭博電視訪問表示，儘管美國經濟衰退的擔憂日增，但他認為，實際上過去三年來，美國經濟都處於「滾動式衰退」（rolling recession）；而此種狀態已在4月股市劇烈拋售時終結，當時總統川普以「解放日」關稅震懾投資人，標誌了熊市的落幕。

威爾森說：「如今我們處於新一輪牛市，資本市場活動只是另一訊號，顯示這種分析和結論或許是正確的」。他也表明，過程中的任何波動與盤整，都是正常的，比起2020年時的直線上漲，這種走勢對市場更好。

美國股市近期出現V型反轉。標普500指數在4月低點時，較先前高點激烈回檔近20%，但此後攀漲30%，寫下紀錄新高，今年迄今漲幅接近9%。

威爾森預期，股市將在第3季放緩，提供投資人潛在機會以加碼下注。他說：「我想清楚地說：股市仍處於新一輪牛市的初期階段，應該趁低價時進場。」

不過，盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）則在7日告訴CNBC：「股市下跌的半衰期愈來愈短」，「我認為，因為人們太怕錯過低價，只要稍有跡象，就一窩蜂搶著進場」。他警告，低接風險一如接住墜落的刀子，可能因股價長期下跌而套牢。

美國 川普 美股 投資人 經濟衰退

延伸閱讀

亞馬遜強攻AI 大摩看這四檔台鏈最受惠

相關新聞

GPT-5成功問世 女領隊身分曝光！留美畢業2年身價破千萬人民幣

OpenAI最新的旗艦語言模型GPT-5的成功發布，華人依舊是中流砥柱，Elaine Ya Le是這次GPT-5「模型系...

川習會關鍵？傳中國施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

金融時報10日引述知情人士透露，中國大陸要求美國在可能舉行的川普與習近平會談之前，放寬對高頻寬記憶體（HBM）晶片的出口...

稻米大豐收「供過於求」 拖累全球米價跌至八年新低

隨著稻米收成量創新高，導致市場供過於求，全球稻米價格已跌至八年新低。

「美股熊市已告終」大摩投資長喊牛市剛起跑 本季可逢低買

摩根士丹利（大摩）首席美股策略師兼投資長威爾森（Mike Wilson）指出，美國股市4月的拋售潮，標誌著熊市告一段落，...

穩定幣發行商躍居美債第18大持有人 對美國經濟有何影響？

數據顯示，Tether和Circle等穩定幣發行商已成為美國公債第18大外部持有人，擁有的美國公債比德國等多數國家還多，...

傳英特爾內部熱烈討論分拆代工業務！專家爆料「最快1年內成形」

華爾街日報8日報導，英特爾執行長陳立武被美國總統川普逼宮之前，已經傳出和董事長耶里（Frank Yeary）鬧不合，雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。