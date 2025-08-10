「美股熊市已告終」大摩投資長喊牛市剛起跑 本季可逢低買

摩根士丹利（大摩）首席美股策略師兼投資長威爾森（Mike Wilson）指出，美國股市4月的拋售潮，標誌著熊市告一段落，新一輪牛市已經展開；並說，投資人應持續在低點買進，因仍在牛市的早期階段。

財星雜誌（Fortune）報導，威爾森7日接受彭博電視訪問表示，儘管美國經濟衰退的擔憂日增，但他認為，實際上過去三年來，美國經濟都處於「滾動式衰退」（rolling recession）；而此種狀態已在4月股市劇烈拋售時終結，當時總統川普以「解放日」關稅震懾投資人，標誌了熊市的落幕。

威爾森說：「如今我們處於新一輪牛市，資本市場活動只是另一訊號，顯示這種分析和結論或許是正確的」。他也表明，過程中的任何波動與盤整，都是正常的，比起2020年時的直線上漲，這種走勢對市場更好。

美國股市近期出現V型反轉。標普500指數在4月低點時，較先前高點激烈回檔近20%，但此後攀漲30%，寫下紀錄新高，今年迄今漲幅接近9%。

威爾森預期，股市將在第3季放緩，提供投資人潛在機會以加碼下注。他說：「我想清楚地說：股市仍處於新一輪牛市的初期階段，應該趁低價時進場。」

不過，盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）則在7日告訴CNBC：「股市下跌的半衰期愈來愈短」，「我認為，因為人們太怕錯過低價，只要稍有跡象，就一窩蜂搶著進場」。他警告，低接風險一如接住墜落的刀子，可能因股價長期下跌而套牢。