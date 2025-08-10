快訊

穩定幣發行商躍居美債第18大持有人 對美國經濟有何影響？

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Circle等穩定幣發行商已成為美國公債的第18大持有人，對美國經濟的影響力正日益擴大。圖／路透
Circle等穩定幣發行商已成為美國公債的第18大持有人，對美國經濟的影響力正日益擴大。圖／路透

數據顯示，Tether和Circle等穩定幣發行商已成為美國公債第18大外部持有人，擁有的美國公債比德國等多數國家還多，在美國國會7月通過穩定幣法案後，穩定幣發行商持有的美國公債預料會持續增加，部分人士警告可能導致金融市場動盪。

財星雜誌（Fortune）報導，雖然穩定幣的多數活動都出現在加密貨幣交易，但穩定幣去年上半年交易量已超越Visa信用卡。為確保價格緊釘美元，多數穩定幣發行商會採購大量美國國庫券作為準備資產。

穩定幣發行商龍頭Tether持有的美國公債超過1,000億美元，比阿聯和德國等國家還多。Apollo 7月報告顯示，整個穩定幣部門目前是美國公債的第18大外部持有人。

在中國大陸和日本美債長年持有人紛紛暗示將減持美債之際，穩定幣發行商崛起成為美國公債的新買家，堪稱美國政府的一道安全閥。范登堡大學法學院教授雅達芙（Yesha Yadav）表示：「有穩定幣發行商一直在這裡，將大幅提高財政部對於發債需求的信心。」

加密幣支持者更認為這種好處將擴散到整個美國經濟和海外。他們表示，穩定幣的成長將能鞏固美元做為海外支付方式的霸權，並能幫助美國執行海外制裁。白宮人工智慧（AI）和加密幣沙皇薩克斯（David Sacks）甚至說，穩定幣業者的美債需求，將能降低長期利率。

不過，銀行遊說團體在內的反對人士已警告，隨著客戶將存款轉為穩定幣，銀行準備資產可能銳減。由於存款是銀行貸款的重要流動性來源，穩定幣可能威脅信用體系。

雅達芙指出，穩定幣的成長可能帶來意外結果，尤其是瘋狂掃購國庫券，但國庫券是許多華爾街銀行仰賴用於風險管理和其他金融工程的工具，「沒人知道，當穩定幣規模龐大時，對整體金融體系其他部分的意義為何」。

