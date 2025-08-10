快訊

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

近期金價表現相對強勢 金礦股有機會出現落後補漲行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

根據彭博資訊美元計價，統計期間為8月4日~7日，在金屬價格部分，智利銅礦事故帶來供應收緊風險，中國大陸7月進出口貿易數據穩健也強化需求前景，銅價上漲，近周倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲0.56%，美國經濟數據疲軟加以川普選定經濟顧問委員會主席米蘭擔任聯準會理事，聯準會降息預期升溫推動金價上漲，黃金期貨價格上漲1.57%，CRB商品價格指數下跌0.48%。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐，長線來看，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高，而金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。

金價 川普 聯準會

延伸閱讀

不是砸錢就能降關稅！美媒曝跟川普談判這招最靈 墨西哥親試奏效

路透：美國務院發言人布魯斯 獲川普提名駐聯合國副大使

歐盟與川普政府談判 凸顯避重就輕高招

FT：黃仁勳見川普後 美發輝達AI晶片銷陸許可

相關新聞

川習會關鍵？傳中國施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

金融時報10日引述知情人士透露，中國大陸要求美國在可能舉行的川普與習近平會談之前，放寬對高頻寬記憶體（HBM）晶片的出口...

關島外海5.9極淺層地震！深度僅10公里 無海嘯風險

根據美國地質調查局（USGS），關島海域10日下午2時56分（台灣時間12時56分）發生規模5.9地震，震央位在耶戈村（...

傳英特爾內部熱烈討論分拆代工業務！專家爆料「最快1年內成形」

華爾街日報8日報導，英特爾執行長陳立武被美國總統川普逼宮之前，已經傳出和董事長耶里（Frank Yeary）鬧不合，雙方...

那斯達克指數再創新高 本周聚焦通膨數據…觀察Fed因應策略

美國總統川普對數十個國家加徵全面性關稅已於7日上路，但在投資人對後續豁免充滿期待下，美股三大指數上周五（8日）繼續走高，...

白宮：金條進口不會課稅

美國黃金期貨上周五（8日）漲幅收斂，從接近紀錄高點回落，因川普政府表示計劃將發布一項新的政策，澄清金條進口不會面臨關稅。...

FT：黃仁勳見川普後 美發輝達AI晶片銷陸許可

英國金融時報（FT）報導，人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳赴白宮與總統川普會面後，美國商務部已開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。