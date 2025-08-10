快訊

傳英特爾內部熱烈討論分拆代工業務！專家爆料「最快1年內成形」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華爾街日報8日報導，英特爾執行長陳立武被美國總統川普逼宮之前，已經傳出和董事長耶里鬧不合，雙方在是否保留整體製造業務上意見分歧。美聯社
華爾街日報8日報導，英特爾執行長陳立武被美國總統川普逼宮之前，已經傳出和董事長耶里（Frank Yeary）鬧不合，雙方在是否保留整體製造業務上意見分歧。與此同時，有消息稱，英特爾可能在1年內將代工部門獨立出去。

知情人士透露，陳立武在今年3月上任後，幾乎立即與耶里在是否保留製造業務上出現分歧。耶里曾研擬讓英特爾完全退出代工業務，包括將該部門分拆，並且引入輝達、亞馬遜等公司入股，甚至探詢出售給台積電，但最終不了了之。陳立武則主張，代工是英特爾成功的關鍵，並能避免美國依賴台積電、三星等外國半導體企業。

近期，英特爾曾與多家華爾街投資銀行接洽，計畫籌集數十億美元用於晶圓廠投資與強化資產負債表，原定在7月底財報發布時啟動，但包括耶里在內的部分董事希望放緩，可能延至2026年。

知情人士也表示，陳立武曾推動收購一家AI公司，以追趕輝達與超微，但因董事會審議過久，目標恐被其他科技業者搶走。知情人士稱，陳立武感覺自己被董事會綁手綁腳。

此外，瑞薩半導體資深經理奇瑪（Omer Cheema）9日在X發文透露，他與英特爾一名高層交流時，對方證實英特爾內部近月來熱烈討論「分拆代工業務」，並指出英特爾的美國代工服務（USFS）最快可能在1年內成形，但仍須視14A製程合作夥伴及潛在投資者的情況而定。

科技媒體Wccftech記者祖海爾（Muhammad Zuhair）也留言稱近來聽到USFS的傳聞，「但尚未發生的主要原因是陳立武與董事會、美國政府想要的東西有衝突」。

