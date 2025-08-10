聯準會官員籲積極降息 以防就業市場惡化
美國聯邦準備理事會（Fed）副主席鮑曼（Michelle Bowman）今天表示，最新的美國就業報告證實勞動力市場出現「脆弱跡象」，支持今年降息3次，以避免市場進一步疲軟。
法新社報導，聯準會負責監管業務的副主席鮑曼在科羅拉多州1場峰會的預擬講稿中呼籲採取「積極措施」，調降基準貸款利率。
她指出，這麼做「有助避免勞動力市場狀況不必要地進一步惡化」，且若是就業市場惡化，此舉還能降低利率制定委員會需要更大規模降息的機率。
鮑曼還主張，總統川普今年的全面性關稅措施導致物價上漲的情況，可能只是「一次性效應」。
她預期，關稅效應消退後，通貨膨脹將回落到聯準會的2%目標。
她在談話內容中指出：「不應過度聚焦升高的通膨數據，還要取消若干政策限制，以避免勞動力市場進一步疲軟。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言